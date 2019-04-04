影／遊覽車自殺式超車 網友痛罵：趕死也想一下乘客

2019-04-04 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣仁愛鄉清境、合歡山是當地知名景點，總吸引大批遊客前往旅遊，但昨有網友開車行經台14線約67.8公里處要過彎時，發現有輛遊覽車竟違規跨越雙黃線逆向行駛，嚇得他急煞自撞，氣得將影片PO網，痛罵「趕死，也想一下乘客。」

鍾姓網友在臉書社群「爆料公社」指出，昨下午近2點，他開車載親友從清境往埔里方向行駛，但在台14線埔霧公路約67.8公里處時，突然有台遊覽車「在盲彎不要命自殺式的超車」，他為閃避而緊急煞車，也還好有煞住，不然後果不堪設想。

只不過，鍾姓網友為閃車而自撞護欄造成車損，鍾表示，她自撞後，遊覽車司機事不關己，駕車離開；但讓她更生氣的是，車上乘客性命都在該司機手上，他要趕死，也不該用這種方式，怒批「不配做一個職業客車駕駛」。

而該段「自殺式超車」影片PO網後，網路一片撻伐，有人痛罵「職業垃圾日常」、「這樣也要超，是在趕什麼啊」、「到底會不會開車？嚇死人」；也有人建議檢舉，「它有肇責，檢舉吧」、「千萬別放過他，不然以後還會有其他受害者」等言論。

仁愛警方今表示，目前有聯繫上受害自撞的車主，而車主表示，車損部分將逕自處理，遊覽車違規則會上傳影片至南投縣警察局舉發交通違規，而違規跨越雙黃線超車行為，得以道路交通管理處罰條例規定可處600元以上1800元以下罰鍰。