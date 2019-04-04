影／好糗！耍帥迴轉不減速 撞斷後照鏡還辯：不清楚

2019-04-04 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市江男心急返家，駕車從東區六順路耍帥高速迴轉，未控制好方向盤，擦撞路旁一輛白色轎車肇事逃逸，白車陳姓車主不滿愛車左側車身被刮毀、左後照鏡搖搖欲墜，氣得報警。

台中市警局第三交通分隊調閱監視器，前天請涉案江男到案說明，江辯稱當時自己急著返家，有經過肇事地點，知道有撞到車，回家後發現自己車輛右側車身有撞擊刮痕，但「不清楚在哪撞的」。