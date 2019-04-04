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嚇到了吧！家中電器頭號火警殺手竟是電風扇

2019-04-04 15:40聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣去（107)年1930件火災，有6件造成9人死亡，其中有154件住宅火警，經過鑑識結果，電器故障因素造成的有52件居首，占33.76%，其次是爐火烹調因素47件，占30.51%，而電器火警中，又以電風扇最容易發生火警，是常被忽視的火警殺手，值得民眾注意。

消防局指出，家電產品火災中，以電風扇最易因故障而發生火災，建議民眾每隔半年，向馬達軸心兩端的軸承側面注入數滴輕質潤滑油，並購買有經濟部標準檢驗局合格安全標章的產品，才有保障。開啟時，如果聞到燒焦味，或是發出嗡嗡的聲音，最好馬上停止使用，應請專業人員檢修或汰舊換新。

其次，配線組件的火災中，以延長線火災發生件數最高，延長線不要插滿但要插好，電器不用時，最好拔掉插頭，插頭也須常以乾布擦拭清潔，更要注意用電有無過負載情形。

至於爐火烹調造成火災的時段，在15至18時段最高，占25.53%、9至12時段次之，占23.4%，建議民眾烹調時應有人看守，避免離開視野，遵守「人離火熄」的原則，萬一油鍋起火時，勿用水澆淋，應蓋鍋蓋、關爐火、靜置等待降溫。

去年住宅火災6件造成人員死亡，發生死亡火災的時段大都在深夜0至6時，占77%，因延遲發現火災導致避難逃生不及，消防局表示，如家中裝設「住宅用火災警報器」，夜間睡覺如發生火災，就能早期偵測及時發出警報聲響叫醒住戶即早應變、逃生，建議每個房間、樓梯間都要裝，電池使用年限雖久，也要定期測試，以免緊急時刻沒有作用。

造成住宅火災死傷原因，常因很多民眾火警逃生常有錯誤觀念，例如躲浴室，但浴室門板大部分為塑膠門，無法擋煙擋熱，火場高溫恐造成塑膠門變形或融化而使濃煙竄入，至於濕毛巾摀口鼻擋不住濃煙中的有毒氣體和高溫，民眾往往為了到浴室拿濕毛巾而延誤了逃生時機，命喪火場。

民眾一般遇到火警應立即逃生，但若發現時間晚，火災已經擴大，應注意「小火快逃，濃煙關門」原則。

彰化縣去154件住宅火警中，電器因素造成的有52件居首，其次是爐火烹調因素47件...
彰化縣去154件住宅火警中，電器因素造成的有52件居首，其次是爐火烹調因素47件，而電器火警中，又以電風扇最容易發生火警，是常被忽視的火警殺手。資料照片／彰化縣消防局提供
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彰化縣去154件住宅火警中，電器因素造成的有52件居首，其次是爐火烹調因素47件...
彰化縣去154件住宅火警中，電器因素造成的有52件居首，其次是爐火烹調因素47件，而電器火警中，又以電風扇最容易發生火警，是常被忽視的火警殺手。資料照片／彰化縣消防局提供
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彰化縣去154件住宅火警中，電器因素造成的有52件居首，其次是爐火烹調因素47件...
彰化縣去154件住宅火警中，電器因素造成的有52件居首，其次是爐火烹調因素47件，而電器火警中，又以電風扇最容易發生火警，是常被忽視的火警殺手。資料照片／彰化縣消防局提供
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火災高溫
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