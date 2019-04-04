失智老翁迷途走失24小時 新莊警暖心買漢堡讓他果腹

2019-04-04 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市板橋區1名老翁，上月27日凌晨從家中出門散步後就沒有返回家中，家屬著急地到處尋找都遍尋不著，只好向警方報案失蹤，沒想到老翁竟花了24小時走到了10公里外，才被新莊員警發現，最後靠著人臉辨識系統才終於幫他找到回家的路。

鄭姓老翁（66歲）上月27日凌晨4時許，從家中出門散步後，因失智迷路，竟一路從板橋走到新莊往林口、龜山方向的青山路，走了24小時沒吃沒睡，連身上的衣著都十分單薄。

家屬雖然當天上午就發現老翁怎麼遲遲未歸，可是住家附近怎麼找就是找不到，只好報警協尋。所幸新莊分局丹鳳派出所警員周柏龍與陳輝鴻28日凌晨3時許在執行勤務時，警覺路上怎麼會有老翁面容憔悴地在行走，立刻上前關心，才發現他疑似是走失找不到回家的路。

員警將老翁先帶回派出所內休息，因老翁近24個小時未進食，警員郭富綸更自掏腰包買麥當勞漢堡讓他果腹，讓老翁終於面露笑容，但是由於他表達能力有限，無法說出自己的身份，警方只好利用人臉辨識系統協助。

幸好經過年齡及面容比對、過濾，員警終於確定他的身份，並且立即通知家屬前來帶回。老翁的家屬十分感謝員警的幫忙，就怕當下沒被機警的員警發現，老翁恐怕就要走到桃園去了。