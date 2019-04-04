影／嫌警察不夠忙嗎？蘇澳大塞車 1小時內又有8起車禍

2019-04-04 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



清明連假首日，蘇花改湧車潮，警方天還沒亮就站崗，全力動員疏導，沒想到，今天上午8點到9點，蘇澳地區就發生了8起車禍，雖然都是小事故，但讓警方忙上加忙，疲於奔命。

蘇澳警察分局指出，清明連假首日，蘇花改南向車流自3點起，便湧現大量車潮，車潮從蘇花改東澳端，一路回堵至蘇澳軍人公墓前，最長達13公里，有用路人改走舊蘇花公路，卻也塞了8公里，蘇澳分局清晨便加派警力於蘇港路沿線、蘇花改入口及蘇澳公路南澳段等易壅塞路段疏導。

警方表示，蘇花改每小時車流量800輛以下為宜，據公路總局第四區養護工程處數據顯示，上午平均每小時車流均破千輛次，超過道路設計負荷，再加上許多車輛怕塞車改走台9丁線舊蘇花公路，在東澳與蘇花改東澳端出口的車流交會，讓車流去化更加緩慢。

警方建議，蘇澳分局疏導以蘇花改車流為主，舊蘇花公路東澳端的號誌秒數較短，用路人南下，還是應行駛蘇花改。

蘇澳分局呼籲用路人，蘇花改南下花蓮車流量大，預計要到下午4點後才會緩解，用路人請收聽警廣掌握路況，避開交通尖峰時段進入蘇花改，以免造成行車不便。