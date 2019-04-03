北市中山區住家火警 女住戶獲救

2019-04-03 21:37 中央社 台北3日電



台北市中山區民權東路2段一處7樓建物今晚近8時發生火警，起火的3樓住家有人受困，台北市消防局獲報馳援，火勢不到半小時就撲滅，並救出年約50歲女住戶，未釀傷亡。

北市消今晚7時53分獲報，中山區民權東路2段135巷一棟7層樓建物發生火警，起火的3樓住家疑有人受困，立即派員搶救。

現場火勢於晚間8時14分撲滅，消防人員從3樓住家陽台順利救出年約50歲女性民眾，意識清楚也未受傷，預防性送馬偕醫院檢查。

據了解，起火原因疑似民眾使用打火機不慎引發，但實際肇因仍待後續調查釐清。