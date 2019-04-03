窮困獨居老人疑跳朴子溪失蹤 遺體尋獲暖心里長善後

2019-04-03 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣朴子市文化里66歲未婚獨居老人侯德福（阿福），拾荒為生，家徒四壁，窮到只剩一座土灶、一輛腳踏車，里長楊石旭發動善心人士募款，改善生活，但他上個月29日疑情緒低落，單車停放朴子溪橋，不知去向，民眾發現報警，警消協尋4天無下落，疑跳溪輕生，今天下午阿福遺體在離橋500公尺溪畔浮現，楊里長帶阿福哥哥指認無誤，檢警明天相驗。

楊里長發現阿福養的2隻狗，等不到主人回家，不吃不喝，骨瘦如柴，昨天才找動保人士緊急安置照料，人狗情深，今天下午消防人員就在離朴子溪橋500公尺溪畔，發現浮屍，因泡水5天，身體面目浮腫難辨認，最後葬儀社人員在阿福身上找到證件，里長帶阿福哥哥指認無誤。

楊里長感嘆說，阿福命運坎坷，才發動善心人士募款要為他改善生活，豈料，會落水溺斃，屍體5天才尋獲，他會協助家屬處理善後，願阿福安息，阿福生前養的二隻狗獲安置，阿福失蹤後，2隻小狗小黑、小白，思念主人，多日未進食，他帶善心動保人士前往阿福家關心，瘦如柴骨的小白看到他們送來的飼料，可能是餓過頭的關係，低著頭狼吞虎嚥，讓人好不捨。

楊石旭說，阿福84年以前在台北市當公車司機，父親過世後回家鄉朴子定居，阿福未婚獨居，有4名哥哥，20多年來家中沒有任何電器用品，也沒有瓦斯爐，近年阿福年紀漸長，體力漸退，無力再撿拾木柴生火，希望募瓦斯爐，方便煮食三餐及洗熱水澡，他臉書貼文獲熱烈回響，善心人士捐助6萬多元，謝謝大家熱心愛心，已退還捐款。

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