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暗夜侵入住家潑酸強盜殺人 警方逮捕5嫌

2019-04-03 20:26中央社 新北3日電

新北市永和區成功路民宅，2日發生疑似財物糾紛潑酸砍人案。警方深入調查循線查獲5名嫌疑人到案。其中，逃逸到福建平潭的高嫌今天晚上被策動回台灣在台北港拘提到案。

新北市永和警分局今天晚上表示，黃姓男子於2日凌晨在永和區成功路住宅，遭2名男子侵入，不但持凶器殺害臉部有10傷口，並遭強盜潑灑強酸，導致身體與眼部腐蝕燒傷。

新北地檢署指揮永和警分局偵查隊與市警局刑事警察大隊、鑑識中心組成專案小組，今天晚上宣布破案。

警方說，專案小組調閱案發現場的監視器畫面，發現1輛黑色車子形跡可疑。以車追人並約詢調查、分析相關資料後，獲悉是李姓嫌疑人等6人涉案。

警方說，今天先拘提侵入住宅行凶的李嫌等4人到案。相關人員到案後供稱，案發當天共6人乘坐轎車到案發現場。其中，4人在車上等待，李嫌與另一在逃嫌疑人共2人下車犯案。

其中，車上高姓嫌疑人於犯案後，由台北港出境前往中國大陸福建平潭地區躲藏。

警方於今天（3日）策動高嫌返台，於並於今晚6時許透過移民署台北港分隊協助，在台北港將高嫌拘提到案。

李姓嫌疑人供稱，因財務糾紛引發不滿而犯案。當時他與另1嫌身上各預藏1把水果刀，不料被害人黃男身上也準備水果刀。雙方談判破裂爭吵肢體衝突中，彼此都有掛彩遭砍傷。

李嫌供稱，因衝突太激烈，不慎打翻屋內強酸，潑灑到黃男身上，並非故意潑酸攻擊對方。

永和警分局在全案調查後將李嫌等5人依殺人未遂、強盜罪嫌移送，持續追緝未到案的另外1名嫌疑人。

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