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大稻埕碼頭驚見浮屍 身背紅背包 年約80歲老翁

2019-04-03 17:45聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市大同區大稻埕碼頭今天下午被民眾發現一具浮屍，警消趕抵現場發現，該大體衣著完整，但全身腫脹，死者背著一具紅色後背包，目前身份初判為一名年約80歲女子，警方已圍起封鎖線調查，是失足落水或另有死因，仍待警方釐清，家屬正抵達現場指認。

台北市大同區大稻埕碼頭今天下午被民眾發現一具浮屍。記者蔡翼謙／攝影
台北市大同區大稻埕碼頭今天下午被民眾發現一具浮屍。記者蔡翼謙／攝影
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台北市大同區大稻埕碼頭今天下午被民眾發現一具浮屍。記者蔡翼謙／攝影
台北市大同區大稻埕碼頭今天下午被民眾發現一具浮屍。記者蔡翼謙／攝影
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碼頭北市大稻埕
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