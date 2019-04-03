保母疑悶死男嬰 社會局將後續調查相關人員

2019-04-03 16:06 中央社 台北3日電



針對內湖男嬰疑似遭保母重壓窒息，台北市長柯文哲表示，先不需要貼罪名 報系資料照／記者劉柏均攝影 分享 facebook

台北市內湖區一家托嬰中心1日發生11月大男嬰疑遭廖姓保母悶死，北市社會局發聲明表示，後續將對其他工作人員調查了解，研判死因後再看是否依兒少權法第49條及83條處理。

台北市內湖區一家托嬰中心1日發生11月大男嬰無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，警方將廖姓保母依業務過失致死罪嫌送辦。士林地檢署2日複訊後，廖女以新台幣3萬元交保。

警方經調閱監視器畫面發現，案發時廖姓保母在地板上側睡環抱男嬰，不時可見男嬰手腳掙扎，不排除是廖女重壓導致男嬰窒息死亡。

台北市政府社會局發聲明表示，接獲通報當天，社會局立即派員至現場調閱監視錄影畫面，後續將針對其他工作人員如主管、托育人員、廚工等進行調查了解，並將透過監視錄影畫面、相關人員陳述、醫院診斷、解剖結果及警方調查資訊，綜合研判男嬰死因後，作為是否依「兒童及少年福利與權益保障法」第49條及83條辦理的依據。

社會局表示，如果托育人員確認違反第49條，對兒童有虐待或不正當之行為，將依其情節輕重處以親職教育輔導或新台幣6萬至30萬元罰鍰並公布姓名；如托嬰中心違反第83條，有虐待兒童或未通報兒童受虐事實，經查證屬實將處6萬至30萬元罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦一個月以上一年以下並公布名稱。

社會局表示，廖姓保母已停職接受調查，並請機構與其他送托家長妥善溝通，說明送托幼兒人數及保母照顧情形，確保托嬰中心其他幼兒照顧品質。另外，針對男童家屬，社會局已派請社福中心主責社工人員進行社會心理情緒支持，陪伴家屬度過困難時期。