親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
邱太三關說疑雲
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

開嗆韓國瑜 柯文哲：賣水果不會解決我們的問題

日職／王柏融第4打席接殺 3次得點圈有人未建功

不滿農作遭踐踏踹飛幼犬 農民將被處罰鍰

2019-04-03 14:55中央社 芳嘉義縣3日電

台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為了驅趕闖入田...
台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為了驅趕闖入田地的幼犬，竟手持棍棒追打，還多次用腳狠踹。圖／動物緊急救援小組提供
分享

嘉義縣一名農民為驅趕闖入農田幼犬，手持棍棒追打並用腳踹，遭拍攝投訴。嘉義縣防治所今天找到農民，因不滿農作物被狗踐踏而以不當方式驅趕，將被依違反動保法處罰鍰。

台灣動物緊急救援小組今天接獲民眾轉寄影片投訴，小組發言人倪京台說，影片中，稻田主人為驅趕闖入田地的幼犬，除手持棍棒追打，還多次用腳狠踹，狗兒至少有兩次被踹飛到空中再落下。拍攝地點在嘉義朴子地區，是當地學生路過時無意間拍下。

嘉義縣家畜疾病防治所動物保護課長徐寶如受訪表示，這起事件發生在昨天下午，經聯繫拍攝者，確定地點在朴子市佳禾里，並會同警方找到影片中的洪姓農民，情緒激動的他，坦承影片中的人就是自己。

徐寶如指出，洪姓農民因不滿朴子市佳禾里的農田多次被犬隻踐踏，並損害農作物，昨天下午又看見狗在農田時，一時情緒失控，以棍棒及踹踢方式驅趕。

徐寶如說，遭虐犬隻目前外觀雖然沒有發現受傷情形，但洪姓農民不人道行為，已違反動保法，將依法處以罰鍰。

嘉義縣防治所表示，洪姓農民行為已違反動物保護法第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」違者依同法第30條「故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡。」可處新台幣1萬5000元至7萬5000元罰鍰，並得按次處罰之。

動保法虐狗
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

三峽公車司機中風衝撞變電箱及15輛機車 乘客受驚嚇

2019-04-03 15:11

影／台中工廠火警燒3戶救出1男 盧市長PO網關心

2019-04-03 15:09

女山友墜深谷受傷 消防員1天半往返40公里救人

2019-04-03 14:55

誤認店員找錯錢 酒醉男怒砸超商

2019-04-03 14:26

影／女子愛桃花心香 偷人原木材吃官司

2019-04-03 14:25

北市南港CITYLINK大樓火警 点爭鮮油鍋起火疏散20人

2019-04-03 14:03

軍卡擦撞瑪莎拉蒂 輕輕一A維修費估計40萬　

2019-04-03 13:57

台中工廠火警燒四戶 無人受困消防人員全力滅火

2019-04-03 13:39

男嬰疑似遭托嬰中心保母重壓窒息 柯文哲：先不需要貼罪名

2019-04-03 13:38

自小貨車疑煞車失靈猛然翻覆 波及路人嬤孫、幸無礙

2019-04-03 11:49

踹飛毛小孩老農找到了 激動批狗兒闖稻田搞破壞

2019-04-03 11:23

愛車失竊？ 原是糊塗高中生記錯停車地點

2019-04-03 10:57

影／酒客頭破血流打架 長腿妹溫柔陪就醫

2019-04-03 10:49

可疑男闖紅燈遇警 飛車逃逸25公里仍被逮

2019-04-03 09:14

機車車牌扭曲凹陷 警方起疑查到機車竊嫌

2019-04-03 09:10

「人在囧途」梨山版 美商丟護照誤公車幸警相助

2019-04-03 09:09

農民踹飛幼犬加棍棒追打 30秒虐狗影片曝光

2019-04-03 08:50

踹飛幼犬！30秒虐狗影片曝光 令人髮指

2019-04-03 07:00

男嬰猝死…疑因保母重壓窒息

2019-04-03 00:13

300公斤ATM遭竊 空殼丟河裡

2019-04-03 00:08

男嬰猝死案網友發起「私刑正義」 警在保母家站崗

2019-04-02 22:24

兩年前被同學呼巴掌 兩年後為母則強、反霸凌呼回來

2019-04-02 22:09

國3苗栗西湖路段重大車禍 2人送醫急救不治

2019-04-02 21:58

保母疑睡著壓死男嬰 托嬰中心：嬰兒死前還在玩遊戲

2019-04-02 21:13

計程車左轉未禮讓斑馬線婦人撞倒在地 網友PO文痛批

2019-04-02 19:48

影／中科大驚傳女學生墜樓 急救後仍宣告不治

2019-04-02 16:47

獲警幫助尋得手機 港客飄洋寫信「台北警察專業熱心」

2019-04-02 16:47

托嬰中心男嬰猝死監視器曝光 保母疑重壓導致窒息

2019-04-02 16:42

辣妹K歌運匠嗆警「不得好死」 派出所長霸氣PO文反擊

2019-04-02 15:38

中科大驚傳女學生跳樓亡 死因警方釐清中

2019-04-02 14:52

搶救自殺女子 員警破窗受傷仍搶下利刃救人

2019-04-02 13:57

路人驚見他深夜攜槍外出 警盤查到玩具槍1把

2019-04-02 13:56

超商ATM遭偷空殼在河邊找到 百萬現金全空了

2019-04-02 13:46

小黃運將詛咒開單警察全家 派出所長挺：捍衛執法尊嚴

2019-04-02 13:29

手遊口角延燒 玩家罵「金山破麻仔」公然侮辱不起訴

2019-04-02 12:16

22歲單親小媽媽喪父產子陷困頓 暖警伸援

2019-04-02 11:47

酒醉毆打女護理師胸部 3女1男護理師受傷

2019-04-02 11:32

影／愚人節遇詐 大媽險被騙10萬幸好有警來化解

2019-04-02 11:06

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02
看更多

熱門文章

「扁手不抖了、舌頭也不抖了…」 中監：持續蒐證評估中

2019-04-02 15:36

托嬰中心男嬰猝死監視器曝光 保母疑重壓導致窒息

2019-04-02 16:42

奧迪休旅車停歪了！ 他嗆車主反被鄉民指教三秘訣

2019-04-02 18:37

邱太三涉關說醫師逃漏稅 扯總統賦予司改職責

2019-04-02 21:04

小檢座1篇貼文 連環爆出驚天案

2019-04-03 00:31

貴婦奈奈吸金10億金流曝光 逃亡前內湖撒錢購5豪宅

2019-04-03 12:35

國3苗栗西湖路段重大車禍 2人送醫急救不治

2019-04-02 21:58

遭指涉關說案 邱太三請辭國安會諮委 總統尊重決定

2019-04-03 00:01

邱太三捲入關說案 願辭國安會諮委接受調查

2019-04-03 00:37

踹飛毛小孩老農找到了 激動批狗兒闖稻田搞破壞

2019-04-03 11:23

邱太三疑涉關說案 黃國昌批：無恥透頂

2019-04-02 19:47

檢長關說「事實」、「判斷」都錯？ 邱太三：願意辭職

2019-04-02 23:14

八字重剋走長輩？ 阿公頭七回來說話讓她淚崩

2019-04-02 22:04

踹飛幼犬！30秒虐狗影片曝光 令人髮指

2019-04-03 07:00

有你就夠了！他貼出15年電鍋 竟吸引「老夥伴」大集合

2019-04-02 21:40

獨／邱太三涉司法關說 馬英九辦公室說話了

2019-04-03 14:04

當過風紀股長殺學妹免判死？ 法院千字怒斥斷章取義

2019-04-02 22:17

KTV坐檯女郎被控通姦 辯他是我性服務客戶

2019-04-02 22:22

北市南港CITYLINK大樓火警 点爭鮮油鍋起火疏散20人

2019-04-03 14:03

寡婦搭上亡夫好兄弟 嗆元配「這種事一個銅板不會響」

2019-04-02 21:51

引燃關說風暴 桃檢公訴檢察官：期許不做綿羊讓人欺

2019-04-02 22:54

前營建署長葉世文收賄案 最高法院再判10年半徒刑定讞

2019-04-02 16:10

保母疑睡著壓死男嬰 托嬰中心：嬰兒死前還在玩遊戲

2019-04-02 21:13

已婚長跑好手淪師生戀 帶14歲少女車震、旅館偷嘿咻

2019-04-03 12:51

北高雄農十六特區豪宅溫莎堡 1634萬拍出

2019-04-02 20:56

邱太三轉陳情沒關說？ 法界：檢方別再說「檢察一體」

2019-04-02 19:40

母子憂沒錢安葬家人 暖男秒掏腰包幫處理

2019-04-02 16:46

影／中科大驚傳女學生墜樓 急救後仍宣告不治

2019-04-02 16:47

黃國昌批邱太三「老鼠屎」 彭坤業鳳梨宴吃到日本料理

2019-04-03 10:44

劍青檢改：關說司法之惡不容姑息 彭坤業速送評鑑

2019-04-02 22:33

邱太三非首位涉關說法務部長 曾勇夫、蕭天讚都是先例

2019-04-02 23:06

涉逃漏稅名醫… 張煥禎熱心體育 爭議纏身

2019-04-03 00:34

兩年前被同學呼巴掌 兩年後為母則強、反霸凌呼回來

2019-04-02 22:09

網路賭博輸800萬 六福皇宮主廚淪為銀行搶犯

2019-04-02 17:02

李婉鈺認罪協商破局 法官要拘提張碩文妻子作證

2019-04-03 12:46

桃檢代理檢察長勉勵公訴檢察官陳嘉義 請「放手去做」

2019-04-02 22:56

計程車左轉未禮讓斑馬線婦人撞倒在地 網友PO文痛批

2019-04-02 19:48

鐵鎚狠砸勒死母還冷血回房玩手遊 逆子判無期徒刑

2019-04-02 19:13

高檢調查認定關說 彭坤業：我現在沒空，抱歉

2019-04-02 22:05

時力：蔡總統應將邱太三送監察院 並給國人一個道歉

2019-04-03 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top