不滿農作遭踐踏踹飛幼犬 農民將被處罰鍰

2019-04-03 14:55 中央社 芳嘉義縣3日電



台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為了驅趕闖入田地的幼犬，竟手持棍棒追打，還多次用腳狠踹。圖／動物緊急救援小組提供 分享 facebook

嘉義縣一名農民為驅趕闖入農田幼犬，手持棍棒追打並用腳踹，遭拍攝投訴。嘉義縣防治所今天找到農民，因不滿農作物被狗踐踏而以不當方式驅趕，將被依違反動保法處罰鍰。

台灣動物緊急救援小組今天接獲民眾轉寄影片投訴，小組發言人倪京台說，影片中，稻田主人為驅趕闖入田地的幼犬，除手持棍棒追打，還多次用腳狠踹，狗兒至少有兩次被踹飛到空中再落下。拍攝地點在嘉義朴子地區，是當地學生路過時無意間拍下。

嘉義縣家畜疾病防治所動物保護課長徐寶如受訪表示，這起事件發生在昨天下午，經聯繫拍攝者，確定地點在朴子市佳禾里，並會同警方找到影片中的洪姓農民，情緒激動的他，坦承影片中的人就是自己。

徐寶如指出，洪姓農民因不滿朴子市佳禾里的農田多次被犬隻踐踏，並損害農作物，昨天下午又看見狗在農田時，一時情緒失控，以棍棒及踹踢方式驅趕。

徐寶如說，遭虐犬隻目前外觀雖然沒有發現受傷情形，但洪姓農民不人道行為，已違反動保法，將依法處以罰鍰。

嘉義縣防治所表示，洪姓農民行為已違反動物保護法第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」違者依同法第30條「故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡。」可處新台幣1萬5000元至7萬5000元罰鍰，並得按次處罰之。