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踹飛毛小孩老農找到了 激動批狗兒闖稻田搞破壞

2019-04-03 11:23聯合報 記者魯永明╱即時報導

台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似1名稻田主人為驅趕闖入田地幼犬，手持棍棒追打，還多次用腳狠踹，虐狗行徑可惡，嘉義縣家畜疾病防治所動保人員上午找到虐狗的老農及受傷小狗，緊急安置狗兒，老農激動罵狗闖入稻田搞破壞，雖情有可原，但動物保護科仍將依違反動物保護法處罰老農。

動物保護課長徐寶如說，接獲通報朴子市佳禾里大館農田，有老農不滿稻田被狗踐踏，氣憤拿棍棒及用腳踹踢驅狗，該行為已經違反動物保護法第6條規定：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」違者依第30條：「故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡。」可處一萬五千元到七萬五千元罰鍰，並得按次處罰。

台灣動物緊急救援小組是今天凌晨接獲網友轉寄影片投訴，一名田地主人為了驅趕流浪犬，竟手持棍棒追打，甚至用腳狠踹；只見在短短30秒影片中，一隻可憐流浪小黑狗被狠狠踹飛到空中至少兩次，影片拍攝地點在嘉縣朴子市，是當地學生路過無意間拍下，所幸狗兒未受重傷，動保人員已經緊急安置狗兒，

拍攝學生在影片註解寫下：「小小生命竟被你這樣傷害，不停地用腳踹，狠狠地往死裡踹，甚至踹到狗飛起來！若你不喜歡牠們，可以驅趕沒有關係，但你今天用這種方式對待流浪動物就是不對。流浪根本不是牠們願意的，如果可以選擇，誰會願意流浪？」。

台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為驅趕闖入田地...
台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為驅趕闖入田地的幼犬，竟手持棍棒追打，還多次用腳狠踹，狗兒至少有兩次被踹飛到空中再落下，嘉義縣家畜疾病防治所動保人員上午找到虐狗的老農及受傷小狗。圖／動物緊急救援小組提供
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台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為驅趕闖入田地...
台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為驅趕闖入田地的幼犬，竟手持棍棒追打，還多次用腳狠踹，狗兒至少有兩次被踹飛到空中再落下，嘉義縣家畜疾病防治所動保人員上午找到虐狗的老農及受傷小狗。圖／動物緊急救援小組提供
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