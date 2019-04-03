影／酒客頭破血流打架 長腿妹溫柔陪就醫

2019-04-03 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市今晨不平靜！陳男與儲男酒後大打出手，陳頭破血流，警派31名優勢警力到場制止，兩名酒客傻眼頻問，「我可以自行就醫嗎？」在旁一位長腿妹子溫柔陪陳男上救護車、到院治療。警方初步釐清，兩人為友人關係，酒後發生爭執打架，因陳男右眼撕裂傷，手術開刀中、儲男酒意未退，真正打架原因有待釐清。

台中市西屯區青海南街今晨4時許，兩名酒客在馬路旁停車場門口大打出手，驚動警方出動快打到場，由第六警分局分局長陳武康帶隊、副分局長、偵查隊隊長、派出所所長共31名警力大陣仗到場，讓喝得爛醉的兩名酒客嚇傻。

警方調查，陳姓酒客(27歲)與儲姓酒客(29歲)為友人關係，兩人在海七酒店喝完酒離開，未料在路旁停車場門口大打出手；警方到場詢問陳為何頭破血流，陳指一旁變電箱說「我自己撞到它」，後又改口是自己摔倒。警方未在現場查獲任何器械，初步研判兩人赤手空拳鬥毆，將調閱附近監視器釐清。

陳見救護車到場，不忘央求「我可以自行就醫嗎？」但警方不敢大意，隨車戒護，另名陳男的女性長腿妹也坐上救護車，溫柔陪同到澄清醫院。