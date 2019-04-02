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托嬰中心男嬰疑悶死 母痛訴愚人節大玩笑

2019-04-02 23:13中央社 台北2日電

台北市某托嬰中心李姓男嬰午睡猝死，警方調閱監視器查出，廖姓女保母側躺抱住男嬰哄睡...
台北市某托嬰中心李姓男嬰午睡猝死，警方調閱監視器查出，廖姓女保母側躺抱住男嬰哄睡，不排除她睡著後重壓男嬰導致窒息死亡。聯合報記者李奕昕／翻攝
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台北市托嬰中心昨天有一名11月大男嬰疑遭悶死，廖姓保母以新台幣3萬元交保。男嬰母親今晚發文說，老天在愚人節跟她開大玩笑，且托嬰中心事發迄今逾30小時仍無人和她聯絡。

台北市警消昨天下午2時10分左右獲報，指位於內湖區康寧路的一家托嬰中心有一名男嬰突然無呼吸心跳，緊急派員到場協助，送三軍總醫院搶救，但院方於昨天下午3時30分左右宣告不治。

警方今天調閱托嬰中心監視器畫面發現，案發當時40歲廖姓保母在地板上側睡環抱男嬰，期間不時可見男嬰手腳有掙扎狀況，未料不久就發生不幸事件。

男嬰母親今晚在臉書發文表示，4月1日這天，老天跟她開了一個很大的愚人節玩笑，沒想到早上還在床上咪咪笑、讓她很累也甘之如飴的小天使，竟在這一天和她永遠的道別。

「我不斷捏自己的臉，覺得這一定是個夢，但每次捏每次痛」，男嬰母親說，直到醫生說已急救60分鐘，且無生命跡象，她才不得不承認這是個永遠醒不來的夢。

她說，一直告訴自己要冷靜，希望小寶貝能無牽無掛的離開，但忍住的淚水直到遺體室相驗看到小寶貝的那刻就潰堤了，心中有無限抱歉和無限懊悔，也想起從懷孕起的每一個紀念時刻和喜悅。

男嬰母親指出，事發經過透過托嬰中心監視器觀看，畫面時間較實際時間快約6分鐘，昨天下午1時7分至26分時，保母在這19分鐘都壓在男嬰身上，男嬰越動保母就壓越緊。

緊接著，男嬰完全沒動，直到被廚工發現身體僵硬，才緊急呼叫。她則在下午2時15分接到托嬰中心來電說兒子午睡後就沒有呼吸，已通報救護車協助救助。

男嬰母親說，接到電話後，立即從公司飛奔到托嬰中心，隨救護車一路跟到三軍總醫院急診室，經醫師輪流急救60分鐘後，男嬰宣告不治，醫院抽血報告顯示確認為窒息，且男嬰口中並無異物。

她說，遭警方送辦的廖姓保母今天以3萬元交保，但事發迄今已超過30小時，但托嬰中心都無人和她聯絡。

警方將廖姓保母依業務過失致死罪嫌送辦，士林地檢署今天複訊後，廖女以3萬元交保。承辦檢察官今天相驗男嬰遺體，決定擇期解剖釐清死因，並持續指揮員警調閱相關監視器畫面、訊問相關證人。

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