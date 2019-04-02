國道3號苗栗西湖路段重大車禍 2人失去生命跡象送醫

2019-04-02 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



國道3號南下143.3K苗栗縣西湖鄉路段今天晚上9點發生重大車禍，警方初步調查，一輛轎車在外側車道先擦撞前方大貨車後失控打橫在車道，後方大貨車再直接撞上，車內駕駛座、副駕駛座2名男子卡在車內，苗栗縣消防局據報趕到現場，2人都已失去生命跡象。