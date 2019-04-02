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保母疑睡著壓死男嬰 托嬰中心：嬰兒死前還在玩遊戲

2019-04-02 21:13聯合報 記者李奕昕╱即時報導

台北市某托嬰中心李姓男嬰午睡猝死，警方調閱監視器查出，廖姓女保母側躺抱住男嬰哄睡，不排除她睡著後重壓男嬰導致窒息死亡，根據托嬰中心人員說法，男嬰睡前還在玩遊戲，豈料長眠不醒。

昨天下午2點多，台北市內湖區康寧路某托嬰中心的11月大李姓男嬰，午睡後被吳姓女廚工發現沒有呼吸心跳，廖姓女保母（40歲）施以CPR急救，消防隊獲報趕到將男嬰送醫急救，1個半小時後宣告不治。

監視器畫面顯示，廖朝左側躺抱住男嬰，時間長達19分鐘，男嬰不斷揮手及扭動身軀，直到廖離開後趴睡再無動靜，不過畫面角度由上往下，警方無法判斷重壓緊抱或小力側摟，不排除廖睡著壓住男嬰。

這間私立托嬰中心合法登記立案，警方詢問工作人員，查出案發時有6名保母，負責照顧26名嬰兒，當天上午約10點餵飽嬰兒，接著安排遊戲時間，讓嬰兒自由活動玩玩具，下午1點多哄睡嬰兒。

據了解，男嬰父母從事科技業，為夫妻第1胎，去年7月被送至該托嬰中心；夫妻稱兒子沒有特殊疾病，不能接受猝死，認為保母有責任。

警方調閱監視器，初步未發現保母哄睡前曾粗暴對待男嬰，將擴大調閱近期畫面，釐清廖平時對死亡男嬰及其餘嬰兒的照顧方式。

台北市某托嬰中心李姓男嬰午睡猝死，警方調閱監視器查出，廖姓女保母側躺抱住男嬰哄睡...
台北市某托嬰中心李姓男嬰午睡猝死，警方調閱監視器查出，廖姓女保母側躺抱住男嬰哄睡，不排除她睡著後重壓男嬰導致窒息死亡。記者李奕昕／翻攝
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台北市某托嬰中心李姓男嬰午睡猝死，警方調閱監視器查出，廖姓女保母側躺抱住男嬰哄睡...
台北市某托嬰中心李姓男嬰午睡猝死，警方調閱監視器查出，廖姓女保母側躺抱住男嬰哄睡，不排除她睡著後重壓男嬰導致窒息死亡。記者李奕昕／翻攝
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