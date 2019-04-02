影／酒後失控飆罵友人又踹車 雖致歉警方仍依法裁罰

2019-04-02 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣大埔鄉大埔村洪姓村民因酒後情緒失控，到葉姓友人住家前不斷叫罵又踹友人的小貨車，指責葉某亂交朋友，也驚動一向安靜的純樸鄉村。洪男失控言行被民眾錄下並在網路公開，今天經媒體報導，引起警政高層注意。