親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

影／酒後失控飆罵友人又踹車 雖致歉警方仍依法裁罰

2019-04-02 18:14聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣大埔鄉大埔村洪姓村民因酒後情緒失控，到葉姓友人住家前不斷叫罵又踹友人的小貨車，指責葉某亂交朋友，也驚動一向安靜的純樸鄉村。洪男失控言行被民眾錄下並在網路公開，今天經媒體報導，引起警政高層注意。

警方表示，當時獲報後立即趕到現場，但洪男已離去，警方找到他說明，並請雙方做筆錄，洪男不斷向葉男致歉， 洪、葉兩人均表示都是熟識朋友，純粹偶發鬧劇一場，且無財物損失，葉男不對洪男提出民刑事告訴。但警方為維持公共秩序，訊後仍依違反社會秩序維護法裁罰，並對洪男加強約制。

酒後失控飆罵踹車的洪姓男子（左），事後向友人葉姓男子道歉。記者謝恩得／ 翻攝
酒後失控飆罵踹車的洪姓男子（左），事後向友人葉姓男子道歉。記者謝恩得／ 翻攝
分享

大埔
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

桃檢關說疑雲 邱太三再發聲明：絕無介入個案

2019-04-02 16:49

妙齡女抽脂身亡醫師遭判刑 最高法院今撤銷有罪判決

2019-04-02 16:43

邱太三捲入關說 劍青檢改：盼法務部近日公布調查報告

2019-04-02 18:33

影／清寒單親媽為養3子女 鋌而走險闖空門被抓

2019-04-02 18:03

捲入關說？邱太三：陳情人誤會檢察官會收錢才處理

2019-04-02 16:42

「扁手不抖了、舌頭也不抖了…」 中監：持續蒐證評估中

2019-04-02 15:36

不滿提供住處卻失竊 談判破裂開槍示威

2019-04-02 15:27

名嘴范立達「被辭職」 TVBS得賠236萬、提撥42萬勞退金

2019-04-02 14:49

偷裝GPS案 華南銀行副董事長林知延逆轉改判拘役

2019-04-02 14:29

影／陳水扁影片激怒韓粉 警方跟著精神緊繃

2019-04-02 14:26

一周兩癡情女匯款給男友 連面都沒見過

2019-04-02 13:55

兒童節前夕救出受虐兒 全國唯一檢警婦幼平台建功

2019-04-02 13:53

騎單車路口遭曳引車輾 資收男血肉模糊慘死

2019-04-02 13:51

回收嬤撿「破雨衣」挨告 檢察官：誤認情有可原

2019-04-02 13:47

超商ATM遭偷空殼在河邊找到 百萬現金全空了

2019-04-02 13:46

林知延改判拘役 二審認定GPS掌握不公開活動

2019-04-02 13:23

為何「開放法律見解」請求評鑑法官行不通？

2019-04-02 12:51

百博集團涉吸金 總監等3幹部遭聲押禁見

2019-04-02 12:46

「全台最貴停車場」4/23將第三拍 底價破100億元

2019-04-02 12:31

婦人潑水趕野狗 竟害無辜騎士摔斷6根肋骨

2019-04-02 12:18

涉裝GPS跟妻 華南林知延改判有罪

2019-04-02 11:59

陳菊子弟兵趙嘉寶棄保潛逃 警方發布查緝專刊

2019-04-02 11:59

郵局帳戶被用來詐財 「我也被騙」男子喊冤無罪

2019-04-02 11:34

華南王子偷裝GPS 法官：不是開車出門就沒隱私權

2019-04-02 11:33

立委參選人告典獄長瀆職 中監：靜待司法調查

2019-04-02 11:28

男持美工刀架脖喊「殺過人」 強盜6萬元遭起訴

2019-04-02 11:21

外籍男子持安全帽敲打車子 還推員警一把被法辦

2019-04-02 11:07

國道1號岡山路段3車追撞 交通壅塞

2019-04-02 10:48

一次裁決「重大瑕疵像寫在額頭上」法官兩輪投票認證

2019-04-02 10:14

獨／一次裁決有瑕疵 法官撤單 交通部續發原因是...

2019-04-02 10:07

裁決書有重大瑕疵可銷單 台中地院「來一件撤一件」

2019-04-02 09:58

台南市營造商鋼筋建材遭竊！ 德高警鷹眼揪出竊賊

2019-04-02 09:00

曾是「龜山奇蹟」 5個貪汙罪 桃市前議員判20年

2019-04-02 00:35

「投資1千月領700」 八年級生當家 百博涉吸金遭搜索

2019-04-02 00:35

吃軟飯還當兒面強暴癌妻 高院判離：漠視人格尊嚴

2019-04-01 21:05

22次偷錢檢察官建議強制工作 法官：他沒偷成習慣

2019-04-01 18:50

物流配送員丟包不願理賠 主管冒名簽同意書吃官司

2019-04-01 15:42

車禍肇事者與被害人過失責任各半 肇事者還要賠877萬

2019-04-01 15:13

徵信社職災怠速中毒身亡 判賠跟監員工百萬元

2019-04-01 14:06
看更多

熱門文章

刷存摺發現180萬進帳 全家狂歡後卻發現烏龍一場

2019-04-01 20:09

疑玩火釀災3人逃出 苗栗市民宅2樓房間付之一炬

2019-04-01 20:30

整個好市多都是我的伸展台！ 大媽腳踩商品自拍遭轟

2019-04-01 21:39

等待主人的模範生獎狀！女童被肇逃車撞重傷昏迷中

2019-04-01 19:43

找到新屋小7店被偷的提款機 裡面百萬多元不見了

2019-04-01 21:53

跨年晚會後性侵女友 竟因她與前男友在同處跨年

2019-04-01 22:27

托嬰中心男嬰猝死監視器曝光 保母疑重壓導致窒息

2019-04-02 16:42

「扁手不抖了、舌頭也不抖了…」 中監：持續蒐證評估中

2019-04-02 15:36

華南王子在新光公主座車裝GPS 無罪變拘役20日

2019-04-02 10:16

這不是愚人節！ 林聰明沙鍋魚頭老闆女兒與店員搶救客人

2019-04-01 21:51

匝道口上演鬼之切入！休旅車駕駛神位移 害物流車急煞撞護欄

2019-04-02 11:09

陳菊子弟兵趙嘉寶棄保潛逃 警方發布查緝專刊

2019-04-02 11:59

輕熟女堅信找到美國軍官真愛 母親還幫匯錢

2019-04-02 09:20

影／百博集團吸金案 八年級女生是主力幹部

2019-04-01 20:38

曾是「龜山奇蹟」 5個貪汙罪 桃市前議員判20年

2019-04-02 00:35

中科大驚傳女學生跳樓亡 死因警方釐清中

2019-04-02 14:52

名嘴范立達「被辭職」 TVBS得賠236萬、提撥42萬勞退金

2019-04-02 14:49

台北榮總火爐室驚傳火警 消防立即撲滅火勢不影響病房

2019-04-01 20:25

電影情節上演…大膽竊賊闖新竹縣府 空降偷超商

2019-04-02 00:35

華裔夫婦遺失行李 警10分鐘內高效率尋回

2019-04-01 23:31

裁決書有重大瑕疵可銷單 台中地院「來一件撤一件」

2019-04-02 09:58

射精在5歲女童臉上逼她喝尿 噁男竟扯自己是同性戀

2019-04-01 19:54

國道1號岡山路段3車追撞 交通壅塞

2019-04-02 10:48

前營建署長葉世文收賄案 最高法院再判10年半徒刑定讞

2019-04-02 16:10

台北榮總動力大樓冒煙 北榮：已斷電派員搶修

2019-04-01 20:42

騎單車路口遭曳引車輾 資收男血肉模糊慘死

2019-04-02 13:51

狼學長同房性侵酒醉的學妹 一旁男友睡死來不及阻止

2019-04-02 13:56

吃軟飯還當兒面強暴癌妻 高院判離：漠視人格尊嚴

2019-04-01 21:05

射箭教練跨坐半裸女學生摸胸「解痠痛」 4女遭殃

2019-04-02 12:09

影／陳水扁影片激怒韓粉 警方跟著精神緊繃

2019-04-02 14:26

「投資1千月領700」 八年級生當家 百博涉吸金遭搜索

2019-04-02 00:35

她遭未婚夫家暴貼瘀青照 被當愚人節玩笑「好心寒」

2019-04-02 13:21

永和男子在家中遭人持刀攻擊又潑酸 重傷倒地送醫急救

2019-04-02 07:52

扯破前女友內褲硬上不算強姦？男瞎扯：我只是用手

2019-04-02 10:50

女子安座保時捷 員警手電筒探照發現掌心雷

2019-04-02 13:01

色男上網約「舔弄」遭警釣出 加這兩字逆轉無罪

2019-04-02 12:36

辣妹K歌運匠嗆警「不得好死」 派出所長霸氣PO文反擊

2019-04-02 15:38

網路賭博輸800萬 六福皇宮主廚淪為銀行搶犯

2019-04-02 17:02

影／中科大驚傳女學生墜樓 急救後仍宣告不治

2019-04-02 16:47

獨／一次裁決有瑕疵 法官撤單 交通部續發原因是...

2019-04-02 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top