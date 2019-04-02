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獲警幫助尋得手機 港客飄洋寫信「台北警察專業熱心」

2019-04-02 16:47聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

港籍27歲旅客Philip上月帶著女友來台旅遊兩周，在離台前幾日，不慎在計程車上遺失手機，兩人緊急到派出所報案，最後由警員陳俊宇調閱監視器，當天成功尋獲；Philip回國馬上電郵市警局致謝，還寫出一封平信寄給陳警，內容提及「我感受台北警察專業和熱心⋯謝謝你⋯」

Philip上月9日深夜從西門町搭計程車回大直萬豪酒店，要下車時不慎將手機遺漏車上，回到酒店才驚覺，隔天一早到中山分局大直派出所報案，當時為警員陳俊宇執勤，馬上受理調閱監視器協尋，經一個多小時比對車輛特徵、行經路線，終於在茫茫車陣找到Philip搭乘的計程車，聯絡上司機，確認遺失手機就在後座，再由司機送到鄰近派出所，Philip搭車前往認領。

Philip與女友回國後，對於台北警方熱心協尋手機感到窩心，便主動電郵台北市警局致謝，內容指出，這是第一次寫感謝信，感謝警方保住手機裡重要資訊，自己受到的協助已經超過預期，感到溫暖，所以有必要寄信表達謝意。

Philip還寫平信向陳警感謝表示「希望你永遠保值優質服務，為台北爭光」。陳警日前接到信件受寵若驚，他說，沒想到事隔數周還收到遠從香港來的道謝，小小服務讓外籍旅客銘記在心，非常有成就感。

港籍27歲旅客Philip上月和女友來台旅遊遺失手機，獲中山分局大直派出所警員陳...
港籍27歲旅客Philip上月和女友來台旅遊遺失手機，獲中山分局大直派出所警員陳俊宇協助尋獲，他回國後不僅電郵市警局致謝，也寄平信給陳俊宇表達感謝。記者蔡翼謙／翻攝
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港籍27歲旅客Philip上月和女友來台旅遊遺失手機，獲中山分局大直派出所警員陳...
港籍27歲旅客Philip上月和女友來台旅遊遺失手機，獲中山分局大直派出所警員陳俊宇協助尋獲，他回國後不僅電郵市警局致謝，也寄平信給陳俊宇表達感謝。記者蔡翼謙／翻攝
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