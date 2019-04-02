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慶祝戴資穎封后 麥當勞「買一送一」爆衝突不起訴

2019-04-02 15:50聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

麥當勞為慶祝戴資穎封后，去年8月31日在臉書粉絲專頁推出大麥克漢堡買一送一優惠，吸引民眾排隊購買，當日晚上10時許，吳姓顧客和朋友在天母店排隊，使用同一隻手機出示優惠畫面購買漢堡，遭到周姓、曹姓副理出面制止，要求重新排隊，吳因而提告公然侮辱。士林地檢署偵查終結，認為店員僅是說明優惠規則，難認有公然侮辱之犯意，以不起訴處分。

吳男當日前往天母店排隊約40分鐘購買餐點，他指稱，一開始誤會可以接受，但自己有反映沒有共用手機，也重新排隊，仍然遭店員指責「共用手機」，認為周、曹2人應要調閱監視器畫面，還原當時狀況。

周、曹2人否認犯行。周供稱，吳男購買起士豬排堡買一送一後，就把手機遞給朋友，自己當場就告知吳男的朋友，一支手機只能使用一次，此次僅能依原價購買。吳男見狀後不滿周的做法，上前發生言語衝突。

曹男見狀後，趕到周的櫃檯，再度向吳男說明。曹供稱，當時排隊的人很多，向吳說明了優惠規則，但吳男沒有說他有兩支手機，且監視器畫面會洩漏其他客人個資，不可能當場給吳看。

檢方調閱監視器畫面顯示，吳男左、右手各拿1支手機，吳男朋友在吳男點選餐點時，2度拿取放在櫃台的右手手機，吳男也把左手手機交給朋友。但吳男朋友點餐時使用同一支手機，周姓店員見狀後，告知優惠規則，吳男朋友就用原價購買漢堡，雙方理論至吳男離開的過程中，吳男均未出示2支手機說明點餐經過。

檢察官認為，員工當時僅說明優惠規則，雖未依照顧客請求調閱監視器畫面，但難以此認為員工有公然侮辱或誹謗故意。全案查無其他積極證據證明被告2人有何犯行，罪嫌不足，以不起訴處分。

麥當勞推出買一送一優惠。圖／翻攝麥當勞臉書
麥當勞推出買一送一優惠。圖／翻攝麥當勞臉書
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公然侮辱麥當勞檢察官
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