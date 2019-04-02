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辣妹K歌運匠嗆警「不得好死」 派出所長霸氣PO文反擊

2019-04-02 15:38聯合報 記者李奕昕╱即時報導

在計程車裝KTV供辣妹歡唱的網紅司機涂清涼，不滿違停遭警開單，上網辱罵警察「你全家不得好死」，轄區派出所長貼文反擊，表示同仁依法舉發，為何要忍受網路霸凌？大批網友按讚支持警察執法，警政署長陳家欽也到該所慰問力挺。

昨天晚間近10點，涂清涼駕駛計程車臨停台北101大樓旁，現場是松智、松廉路口公車停靠區旁紅線，台北市信義警分局三張犁派出所1名警員趨前舉發，涂拒簽罰單，嗆聲「這裡是我的管區」、「你告發啊！我就會讓你很難看」，警員冷靜告知依法告發，客氣說「真不好意思」。

涂隨即在個人臉書貼文嗆警，表示看他一副臭嘴臉，不要臉的樣子，看了就火大，信義分局全部都是這些東西，找不到一個好貨，「詛咒你全家不得好死」。

三張犁派出所長林俊燁留言澄清，指警察是執法角色，循私何來公平正義？違停影響公車進站，若同仁舉發有誤，他會依規懲處，若只是盡好本分，為何要忍受網路霸凌？難道這是法治國家核心價值？沒有是非正義，強欺弱變常態，絕非社會大眾樂見。

大批網友對所長留言按讚，大多認為司機理虧。今天上午警政署長陳家欽由台北市警察局長陳嘉昌、信義分局長劉烈鴻陪同，前往三張所鼓勵員警；陳家欽說，感謝所長第一時間回應，支持同仁勇於執法，這是身為幹部應有責任及擔當。

網紅計程車司機涂清涼不滿違停遭警開單，上網辱罵警察，轄區派出所長貼文反擊，表示同...
網紅計程車司機涂清涼不滿違停遭警開單，上網辱罵警察，轄區派出所長貼文反擊，表示同仁依法舉發，大批網友按讚支持警察執法。圖／翻攝自涂清涼臉書
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網紅計程車司機涂清涼不滿違停遭警開單，上網辱罵警察，轄區派出所長貼文反擊，警政署...
網紅計程車司機涂清涼不滿違停遭警開單，上網辱罵警察，轄區派出所長貼文反擊，警政署長陳家欽到該所慰問。圖／台北市信義警分局提供
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網紅計程車司機涂清涼不滿違停遭警開單，上網辱罵警察，轄區派出所長貼文反擊，警政署長陳家欽（左二）到該所慰問。圖／台北市信義警分局提供
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網紅計程車司機涂清涼不滿違停遭警開單，上網辱罵警察，轄區派出所長貼文反擊，表示同...
網紅計程車司機涂清涼不滿違停遭警開單，上網辱罵警察，轄區派出所長貼文反擊，表示同仁依法舉發，大批網友按讚支持警察執法。圖／翻攝自涂清涼臉書
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警察網路霸凌陳家欽
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