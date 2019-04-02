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運將不滿被開單上網辱警 警政署長力挺部屬

2019-04-02 13:40中央社 台北2日電

北市信義區多輛計程車昨晚違停排班影響公車停靠，一名遭取締告發的計程車司機上網發圖文謾罵警方，所長見狀表達執法立場獲網友力挺，警政署長陳家欽今天也幫員警打氣。

台北市警察局信義分局三張犁派出所員警昨晚9時52分行經台北101金融大樓旁的松智路、松廉路口公車停靠區時發現，有多輛計程車違停排班且已影響公車停靠。

員警考量公車上下車乘客安全和其他用路人權益，便攔查其中一輛計程車，並依道路交通管理處罰條例「在劃有紅線路段臨停」予以告發。

警方在執法全程都態度和緩，但涂姓計程車駕駛拒簽罰單還揚言「告發啊，我就會讓你很難看」，事後因不滿遭取締還在個人臉書張貼取締員警照片，並於文中謾罵警方執法。

三張犁派出所所長林俊燁看見上述臉書貼文後，立即上網留言澄清，同時表明警方嚴正執法立場，許多網友也按讚力挺。

陳家欽、台北市警察局長陳嘉昌和副局長黃啟澤在聽聞警方執法遭惡意侮辱後，今天上午在信義分局長劉鴻烈陪同下，親赴三張犁派出所鼓勵執法員警和幫忙打氣。

陳家欽表示，依法執行公權力是警察職責，期勉同仁不要受少數違規人影響，以嚴正執法態度，持續維持轄區交通順暢與民眾「行」的安全。

信義分局表示，關於涂姓計程車司機不實指控及謾罵貼文，將嚴予追究、以正視聽，且台北101大樓周邊計程車違停向來為民眾經常反映的違規事項之一，也是信義分局執法重點，將持續針對各項重大交通違規加強取締，以維持行車順暢與安全。

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