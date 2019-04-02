親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

手遊口角延燒 玩家罵「金山破麻仔」公然侮辱不起訴

2019-04-02 12:16聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

新北市劉姓手遊玩家以暱稱「靠老婆買沙哈」闖蕩虛擬遊戲「天堂M」，遊戲中，卻對同隊玩家夫妻「皮筋兒」、「大夢粗醒」發送訊息，接連稱「吃精兒，安安」、「金山破麻仔」、「基隆長庚婊喇啊」、「綠帽哥哥」，甚至還在遊戲視窗影射「皮筋兒」真實世界的職業、住家、生日等個資；鄭姓玩家「皮筋兒」氣得提告公然侮辱，基隆地檢署依罪嫌不足，處分不起訴。

鄭姓玩家指控，劉姓玩家在去年8月14日凌晨發送不堪入耳的訊息，還在隊友都能看到的群組遊戲視窗內，發送「基隆市武嶺街」、「基隆長庚研究室」等語，認為劉姓玩家涉犯公然侮辱、恐嚇罪嫌。

劉姓玩家到案坦承傳遞上述訊息，但堅決否認公然侮辱、恐嚇犯意，辯稱只要遊戲等級滿50者，都能隨時進入頻道發言，當時很多人掛在網上，沒有針對特定議題，「只是嘴來嘴去」，並無針對特定玩家發言；甚至有另名玩家「小櫻純」上線後，劉姓玩家又再度貼文「綠帽哥哥是基隆市武嶺街嗎」，鄭姓玩家還跳出來回應「對喔」，毫無畏懼感。

檢警調查，告訴人、被告雖都是「天堂M」玩家，但雙方在現實世界中素不相識，直到報警後才得知對方真實身分；基隆地檢署認為，上述對話均未透露足以揭發告訴人的真實身分訊息，一般人無法從網路帳號、虛擬遊戲角色名稱得知劉姓玩家身分。

基隆地檢署近日偵結，認定劉姓玩家恐嚇、公然侮辱罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

新北市劉姓手遊玩家以暱稱「靠老婆買沙哈」闖蕩虛擬遊戲「天堂M」，遊戲中，卻對同隊...
新北市劉姓手遊玩家以暱稱「靠老婆買沙哈」闖蕩虛擬遊戲「天堂M」，遊戲中，卻對同隊玩家夫妻「皮筋兒」、「大夢粗醒」發送不堪訊息，認為被辱罵的鄭姓玩家氣得提告公然侮辱，基隆地檢署偵結認定罪嫌不足，處分不起訴。（示意圖）。記者賴郁薇／攝影
分享

基隆公然侮辱恐嚇
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

酒醉毆打女護理師胸部 3女1男護理師受傷

2019-04-02 11:32

22歲單親小媽媽喪父產子陷困頓 暖警伸援

2019-04-02 11:47

影／愚人節遇詐 大媽險被騙10萬幸好有警來化解

2019-04-02 11:06

永和男子在家中遭人持刀攻擊又潑酸 重傷倒地送醫急救

2019-04-02 07:52

電影情節上演…大膽竊賊闖新竹縣府 空降偷超商

2019-04-02 00:35

門禁假日不設防 新竹縣府擬加紅外線

2019-04-02 00:35

華裔夫婦遺失行李 警10分鐘內高效率尋回

2019-04-01 23:31

這不是愚人節！ 林聰明沙鍋魚頭老闆女兒與店員搶救客人

2019-04-01 21:51

台北榮總動力大樓冒煙 北榮：已斷電派員搶修

2019-04-01 20:42

疑玩火釀災3人逃出 苗栗市民宅2樓房間付之一炬

2019-04-01 20:30

台北榮總火爐室驚傳火警 消防立即撲滅火勢不影響病房

2019-04-01 20:25

等待主人的模範生獎狀！女童被肇逃車撞重傷昏迷中

2019-04-01 19:43

扯！ 飛行傘竟落在蘇花公路上 車輛緊急避開

2019-04-01 17:41

影／迦納男酒駕逆向又拒捕 巷弄圍捕影片曝光

2019-04-01 17:14

「爬山達人」李昭元人間蒸發1年 50萬元懸賞尋人終成空

2019-04-01 16:59

拆解報廢平台不慎漏油 海巡及時救援阻油汙入長濱港

2019-04-01 16:54

泰山二貨車擦撞 2人卡變形車體與護欄樹木間

2019-04-01 16:12

車距不足遭罰！民眾無言：我又沒有尺 怎知多遠

2019-04-01 15:19

影／住過泰國以為台灣合法？男子帶大麻被警逮

2019-04-01 15:06

惡子欠錢拿刀向母親要錢 母哭求「留一千讓我看病」

2019-04-01 14:33

竊賊從天而降 闖新竹縣府超商偷走收銀機

2019-04-01 14:29

影／長髮女變身馬路三寶 竟是為了吃壽司

2019-04-01 13:53

騎士藏毒心虛想滅證 竟找孕妻來搗亂

2019-04-01 13:52

休旅車巷弄左轉 疑二度輾過婦人 命危急救中

2019-04-01 13:12

【即時短評】縣府內超商也被偷 是竊賊大膽還是門禁螺絲鬆

2019-04-01 13:06

影／夾到大布偶掉不出來 男子伸手卡娃娃機洞30分鐘

2019-04-01 13:05

人夫異地打拚家庭毀 小王來門口貼海報才知超綠

2019-04-01 12:41

彰化女子無故離家落水 警消派船艇協尋

2019-04-01 12:39

偷兒花錢改裝贓車 失主傻眼「這是我的車？」

2019-04-01 12:36

酒駕掰太思念亡母 酒測值0.61想求法官免罰

2019-04-01 12:08

投資「比特幣挖礦」機台，未取得機台押人毆傷逼債

2019-04-01 11:52

蘆洲肇逃賓士懸掛2年前失竊牌 案情恐怕並不單純

2019-04-01 11:50

親子聚餐成最後晚餐 老翁返家遭水泥車倒車輾斃

2019-04-01 11:02

「吐司」竟成馬路凶器？害2妙齡女摔車破相

2019-04-01 11:01

屏東開到高雄睡路中央 酒店經紀毒蟲被警逮

2019-04-01 10:58

精障男子失蹤多日未進食 警供熱食助返家

2019-04-01 10:41

12歲男童遭酒駕騎士撞飛昏迷 網友集氣盼醒來過兒童節

2019-04-01 10:38

托育員凌虐哭鬧1歲男童 辯施暴棍子是自己按摩用

2019-04-01 10:36

影／台南廟會傳轎班衝突一人受傷 警：搶神轎太激烈

2019-04-01 09:50
看更多

熱門文章

刷存摺發現180萬進帳 全家狂歡後卻發現烏龍一場

2019-04-01 20:09

蔡英文曾讚「龜山奇蹟」 桃市前議員貪汙判20年

2019-04-01 17:15

「爬山達人」李昭元人間蒸發1年 50萬元懸賞尋人終成空

2019-04-01 16:59

內湖托嬰中心疑傳虐嬰 男嬰嘴角流血失去心跳送醫

2019-04-01 16:01

疑玩火釀災3人逃出 苗栗市民宅2樓房間付之一炬

2019-04-01 20:30

等待主人的模範生獎狀！女童被肇逃車撞重傷昏迷中

2019-04-01 19:43

整個好市多都是我的伸展台！ 大媽腳踩商品自拍遭轟

2019-04-01 21:39

車距不足遭罰！民眾無言：我又沒有尺 怎知多遠

2019-04-01 15:19

休旅車巷弄左轉 疑二度輾過婦人 命危急救中

2019-04-01 13:12

找到新屋小7店被偷的提款機 裡面百萬多元不見了

2019-04-01 21:53

喜宴8人僅包1800菜一上就打包 他嘆：台灣這麼不景氣？

2019-04-01 15:42

跨年晚會後性侵女友 竟因她與前男友在同處跨年

2019-04-01 22:27

po文感謝「蔡總統的救命藥」 女網友被批宣傳

2019-04-01 14:46

華南王子在新光公主座車裝GPS 無罪變拘役20日

2019-04-02 10:16

這不是愚人節！ 林聰明沙鍋魚頭老闆女兒與店員搶救客人

2019-04-01 21:51

33歲媽寶哭「拔牙後血流不止」 牙助一聽真相秒崩潰

2019-04-01 16:04

聯結車撞倒鶯歌平交道限高門架 台鐵雙向停駛搶修中

2019-04-01 13:00

殺人隱姓埋名21年 最後竟敗在2段式左轉

2019-04-01 18:02

拆解報廢平台不慎漏油 海巡及時救援阻油汙入長濱港

2019-04-01 16:54

影／百博集團吸金案 八年級女生是主力幹部

2019-04-01 20:38

那不是綠茶！她喝一口鹹味爆表 老公驚爆噁心真相

2019-04-01 16:58

北市托嬰中心男嬰嘴滲血猝死 警消初判趴睡窒息

2019-04-01 17:56

輕熟女堅信找到美國軍官真愛 母親還幫匯錢

2019-04-02 09:20

曾是「龜山奇蹟」 5個貪汙罪 桃市前議員判20年

2019-04-02 00:35

胖男白嫖還乾洗 得逞後竟敢再上門消費

2019-04-01 15:06

台北榮總火爐室驚傳火警 消防立即撲滅火勢不影響病房

2019-04-01 20:25

女和2男上床再稱遭性侵 與母聯手索近2千萬敗訴

2019-04-01 14:07

華裔夫婦遺失行李 警10分鐘內高效率尋回

2019-04-01 23:31

電影情節上演…大膽竊賊闖新竹縣府 空降偷超商

2019-04-02 00:35

射精在5歲女童臉上逼她喝尿 噁男竟扯自己是同性戀

2019-04-01 19:54

【即時短評】縣府內超商也被偷 是竊賊大膽還是門禁螺絲鬆

2019-04-01 13:06

匝道口上演鬼之切入！休旅車駕駛神位移 害物流車急煞撞護欄

2019-04-02 11:09

台北榮總動力大樓冒煙 北榮：已斷電派員搶修

2019-04-01 20:42

吃軟飯還當兒面強暴癌妻 高院判離：漠視人格尊嚴

2019-04-01 21:05

健身房瑜伽教室按摩變口交 妻子提告通姦不成

2019-04-01 14:33

裁決書有重大瑕疵可銷單 台中地院「來一件撤一件」

2019-04-02 09:58

陳菊子弟兵趙家寶棄保潛逃 警方發布查緝專刊

2019-04-02 11:59

按摩女送客說「擱再來」 男客被控強制性交判無罪

2019-04-01 13:51

北市頂尖高中爆發老師性侵學生 轄區警方未接獲報案

2019-04-01 13:07

綠營「龜山奇蹟」貪汙判20年 陳志謀：一定上訴！

2019-04-01 18:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top