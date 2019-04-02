手遊口角延燒 玩家罵「金山破麻仔」公然侮辱不起訴

2019-04-02 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



新北市劉姓手遊玩家以暱稱「靠老婆買沙哈」闖蕩虛擬遊戲「天堂M」，遊戲中，卻對同隊玩家夫妻「皮筋兒」、「大夢粗醒」發送訊息，接連稱「吃精兒，安安」、「金山破麻仔」、「基隆長庚婊喇啊」、「綠帽哥哥」，甚至還在遊戲視窗影射「皮筋兒」真實世界的職業、住家、生日等個資；鄭姓玩家「皮筋兒」氣得提告公然侮辱，基隆地檢署依罪嫌不足，處分不起訴。

鄭姓玩家指控，劉姓玩家在去年8月14日凌晨發送不堪入耳的訊息，還在隊友都能看到的群組遊戲視窗內，發送「基隆市武嶺街」、「基隆長庚研究室」等語，認為劉姓玩家涉犯公然侮辱、恐嚇罪嫌。

劉姓玩家到案坦承傳遞上述訊息，但堅決否認公然侮辱、恐嚇犯意，辯稱只要遊戲等級滿50者，都能隨時進入頻道發言，當時很多人掛在網上，沒有針對特定議題，「只是嘴來嘴去」，並無針對特定玩家發言；甚至有另名玩家「小櫻純」上線後，劉姓玩家又再度貼文「綠帽哥哥是基隆市武嶺街嗎」，鄭姓玩家還跳出來回應「對喔」，毫無畏懼感。

檢警調查，告訴人、被告雖都是「天堂M」玩家，但雙方在現實世界中素不相識，直到報警後才得知對方真實身分；基隆地檢署認為，上述對話均未透露足以揭發告訴人的真實身分訊息，一般人無法從網路帳號、虛擬遊戲角色名稱得知劉姓玩家身分。