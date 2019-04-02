小黃運將詛咒開單警察全家 派出所長挺：捍衛執法尊嚴

2019-04-02 13:29 聯合新聞網 綜合報導



台北涂姓計程車司機昨日晚間在個人臉書發文，大罵開單的警察執法不公，不敢對Uber開單只針對他的車，除了以臭嘴臉、俗仔等不雅字眼形容執行勤務中的警察，還詛咒對方全家，把矛頭指向信義分局和三張犁派出所，飆罵此兩間分局的員警素質。面對民眾出言相辱，三張犁派出所所長跳出為員警撐腰。

計程車司機在臉書上發言侮辱執法員警，派出所所長出面回應維護同仁權益。圖／翻攝臉書。 分享 facebook

涂姓司機指稱員警「每天在黑線開單…我前面一台黑色Uber停比我久，結果他開完我的單也不敢過去跟他開單」，除了大罵開單員警，也一併把兩間派出所一起拉下水「 #信義分局 真他**全部都是都是這些東西。找不到一個好貨！詛咒你全家不得好死 #三張犁派出所」。

面對這樣的謾罵與指責，三張犁派出所所長在該則臉書貼文回應，「涂先生違規將車輛停在靠近公車停靠區（紅線），影響公車進站，我們同仁依法舉發錯了嗎？如果乘客因為公車未能確實靠站發生事故？涂先生願意付賠償責任嗎？」。他強調如果員警舉發有誤絕對依規定懲處，「但如果他只是盡好自己的本分，為何他要認受涂先生的網路霸凌呢？」，認為涂姓司機在臉書上的發言不當。

看了所長的說明後，網友們也回應「不違規警察就不會找麻煩」、「警察就是要這樣硬起來，不然都會被這種人騎到頭上」，認為司機的言論太過「這不提告我會看警察沒有」，涂姓司機也跟著回應「如果不是司機被你們欺負的太不像話，我們小老百姓也只會睜一隻眼閉一隻眼，你的話我太不能認同。如果有時間你親自來執法，你會發現我說的沒錯」，並以「你敢公佈在101 開單的所有紅單比例嗎」質疑警方作法。

對於司機的訴求，三張犁派出所所長回應「在現今這法治的社會，只有依法行政，才能保障人民的福祉，如果你吵一吵就有糖吃，那對守法的民眾公平嗎？」，他也表示不會再在臉書上進行回應「一定會尋求法律途徑，爭取最基本的執法尊嚴」。

在最近Uber議題正熱時發生此事，讓網友忍不住發出「小黃素質因為你更臭名昭彰」的感嘆，認為計程車不乏素質良好的司機，如果覺得執法不公「去申訴很難？」，此文一發只是「再次拖計程車界後腿」。