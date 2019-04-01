華裔夫婦遺失行李 警10分鐘內高效率尋回

2019-04-01 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



居住於美國麻州的程姓華裔夫婦昨到高雄遊玩時，卻不慎將行李遺留再乘坐的計程車上，心急進入派出所求助，員警調閱監視器僅花費10分鐘，就順利聯絡上計程車司機，夫婦倆行李火速被送回。

新興警分局中山派出所昨天下午4時許接獲報案，程姓夫婦向員警表示，2人從小港搭計程車到七賢二路的下榻飯店，準備要登記時，才驚覺行李遺留在計程車後車廂，遺失行李讓2人憂心忡忡。

據了解，程姓夫婦原先居住於中國廣東省，後來移民至美國麻州的波士頓市，兩人在退休後便到世界各地遊玩，而這次的行程預計在高雄停留三天，昨天恰巧是遊玩的第一日。

但沒想到2人在抵達高雄沒多久就遺失了所有行李，裡頭除了有夫婦倆這趟旅行的所有盥洗衣物外，連同二人的個人證件及入住飯店所需文件等重要資料也同樣在內。

中山所員警陳柏憲立即從程先生所提供的資訊中，調閱路口監視器畫面，進一步鎖定車牌號碼，聯絡當時載2人的殷姓計程車司機（58歲），並在員警通知後的十分鐘內，殷立即將程姓夫婦遺留的行李送到派出所。