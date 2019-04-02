電影情節上演…大膽竊賊闖新竹縣府 空降偷超商

一個竊盜集團上周末凌晨侵入桃園市新屋區一家夜間打烊的超商，用鐵鍊綑綁三百公斤重的自動櫃員機，再用轎車強行拖走，得手百餘萬；第二天凌晨再侵入新竹縣政府，以凌空垂降方式進入一樓超商搜刮十多萬元財物，宛如電影「不可能任務」情節。

新竹縣府大樓周日凌晨遭竊賊闖入，竊走一樓超商內財物；縣府在假日的治安形同不設防。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

縣府遭竊賊闖入驚動警方攔截圍捕，前天下午查獲卅八歲歐姓嫌犯；歐否認行竊，但警方根據車號和通聯確定他犯案，昨晚依加重竊盜罪嫌移送新竹地檢署，檢方建請聲押，至少還有三名共犯在逃，全力追捕。

警方調查，竊賊都是以非廿四小時營業的便利商店為目標。位於新屋的超商，上月卅日深夜十二時打烊，凌晨兩點四十五分就遭三名歹徒破窗侵入，另一人在外把風；監視器顯示歹徒原要偷保險櫃，打不開櫃門，改將目標鎖定重達三百公斤的ATM。

三人把ATM硬推到外面，用鐵鍊綁在轎車後拖走，到一公里外再搬上小貨車逃逸，全程不到十分鐘；過程中觸動警鈴，但保全趕到時竊賊已逃逸，ATM內有一百廿多萬元。

隔天清晨五點，竊賊再鎖定新竹縣政府內假日未營業的統一超商，歹徒先侵入縣府大樓，再從二樓財政處凌空垂降進一樓超商，搜刮十一萬元後逃逸，全程四十分鐘。

警方前天上午獲報，通報攔截可疑車輛，十小時後在新豐鄉輪胎行旁查獲正準備偷車的歐男，比對相關跡證確定就是縣府超商竊賊，查扣作案車輛和廿四餘萬贓款、犯案衣物、拔釘器等物。

警方表示，歐是桃竹地區竊盜集團成員，上月廿九日晚間就曾到縣府勘查地形，除超商竊案，另兩間加油站保險箱竊案也疑是該集團所為。