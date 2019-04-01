這不是愚人節！ 林聰明沙鍋魚頭老闆女兒與店員搶救客人

2019-04-01 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義知名美食名店「林聰明沙鍋魚頭」光華分店，日前發生阿嬤級客人用餐時，噎到異物險喪命意外，幸好店員緊急呼叫救護車，並對阿嬤施作「哈姆立克急救法」與ＣPR急救，直到救護車抵達，順利將阿嬤送醫，兩人聯手搶救了阿嬤一命，美食名店救人消息直到今天傳出，適逢愚人節，有人還以為在開玩笑。

沙鍋魚頭店第三代負責人、林聰明女兒林佳慧說，救人的店員是領有救生員執照的八年級工讀生張子恩，目前就讀吳鳳科大餐飲管理系大一，持有救生員職照；護理師是她七年級生的二妹林欣儀，長庚大學護理學系畢業，在蘭潭國小當護理師，有合格護理師執照。

「林聰明沙鍋魚頭」臉書專頁貼出救援監視器畫面，PO文向協助救援的客人致謝，分享哈姆立克法和CPR急救法的連結網址，呼籲民眾好好學習也可自救救人。

林佳慧說，3月30日有位從台北來的阿嬤到光華店用餐，親友告訴店員阿嬤疑呼吸道噎到異物哽塞，張子恩立刻叫救護車，並按指示進行哈姆立克急救法，林欣儀獲報趕到，憑藉護理師經經驗，仔細檢視阿嬤狀況，發現阿嬤意識模糊，眼看就要昏迷，手摸測不到脈搏緊急時刻，立即施以CPR，直到救護車到達接手送醫。