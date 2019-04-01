台中大里農產食品廠晚間火警 幸無人傷亡

2019-04-01 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市大里區樹王路一家農產食品工廠晚上7時許傳出火警，消防局據報出動消防車馳往灌救，不到1小時即把火勢撲滅，所幸無人傷亡。

消防局人員說，起火的地方是農產食品工廠二樓頂加蓋的部分，該處做為存放物品使用，火勢並引爆瓦斯桶，發出爆炸聲。

雖一度傳出有人受困，但待火勢撲滅後，消防人員清理火場，發現並無人受困，亦無人員傷亡。