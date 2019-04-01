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台北榮總動力大樓冒煙 北榮：已斷電派員搶修

2019-04-01 20:42聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

台北榮總今晚7點55分疑似發生火警，北市消防局也派遣人車前往查看。北榮於8點25分發布訊息表示，動力大樓一樓氣體機房真空幫浦馬達短路造成冒煙，斷電後派員搶修，因無起火和危險之虞，沒有關病房，也沒有疏散病患。

據了解，北市消防局於7點55分接到北榮火警報案，派出11輛水箱車、1輛雲梯車、2輛特種車及2輛救護車，人員共出動42人前往醫院搶救。後續確認只是北榮動力大樓一樓機房的馬達冒煙，沒有起火，由院方斷電後派員搶修。

台北榮民總醫院。圖翻攝自台北榮民總醫院官網
台北榮民總醫院。圖翻攝自台北榮民總醫院官網
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