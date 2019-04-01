台北榮總動力大樓冒煙 北榮：已斷電派員搶修

相關新聞
疑玩火釀災3人逃出 苗栗市民宅2樓房間付之一炬2019-04-01 20:30
台北榮總火爐室驚傳火警 消防立即撲滅火勢不影響病房2019-04-01 20:25
等待主人的模範生獎狀！女童被肇逃車撞重傷昏迷中2019-04-01 19:43
扯！ 飛行傘竟落在蘇花公路上 車輛緊急避開2019-04-01 17:41
影／迦納男酒駕逆向又拒捕 巷弄圍捕影片曝光2019-04-01 17:14
「爬山達人」李昭元人間蒸發1年 50萬元懸賞尋人終成空2019-04-01 16:59
拆解報廢平台不慎漏油 海巡及時救援阻油汙入長濱港2019-04-01 16:54
泰山二貨車擦撞 2人卡變形車體與護欄樹木間2019-04-01 16:12
車距不足遭罰！民眾無言：我又沒有尺 怎知多遠2019-04-01 15:19
影／住過泰國以為台灣合法？男子帶大麻被警逮2019-04-01 15:06
惡子欠錢拿刀向母親要錢 母哭求「留一千讓我看病」2019-04-01 14:33
竊賊從天而降 闖新竹縣府超商偷走收銀機2019-04-01 14:29
影／長髮女變身馬路三寶 竟是為了吃壽司2019-04-01 13:53
騎士藏毒心虛想滅證 竟找孕妻來搗亂2019-04-01 13:52
休旅車巷弄左轉 疑二度輾過婦人 命危急救中2019-04-01 13:12
【即時短評】縣府內超商也被偷 是竊賊大膽還是門禁螺絲鬆2019-04-01 13:06
影／夾到大布偶掉不出來 男子伸手卡娃娃機洞30分鐘2019-04-01 13:05
人夫異地打拚家庭毀 小王來門口貼海報才知超綠2019-04-01 12:41
彰化女子無故離家落水 警消派船艇協尋2019-04-01 12:39
偷兒花錢改裝贓車 失主傻眼「這是我的車？」2019-04-01 12:36
酒駕掰太思念亡母 酒測值0.61想求法官免罰2019-04-01 12:08
投資「比特幣挖礦」機台，未取得機台押人毆傷逼債2019-04-01 11:52
蘆洲肇逃賓士懸掛2年前失竊牌 案情恐怕並不單純2019-04-01 11:50
親子聚餐成最後晚餐 老翁返家遭水泥車倒車輾斃2019-04-01 11:02
「吐司」竟成馬路凶器？害2妙齡女摔車破相2019-04-01 11:01
屏東開到高雄睡路中央 酒店經紀毒蟲被警逮2019-04-01 10:58
精障男子失蹤多日未進食 警供熱食助返家2019-04-01 10:41
12歲男童遭酒駕騎士撞飛昏迷 網友集氣盼醒來過兒童節2019-04-01 10:38
托育員凌虐哭鬧1歲男童 辯施暴棍子是自己按摩用2019-04-01 10:36
影／台南廟會傳轎班衝突一人受傷 警：搶神轎太激烈2019-04-01 09:50
千萬超跑撞油罐車 幾成廢鐵… 2駕駛送醫2019-04-01 00:07
「騎車左右飄移…」 吾爾開希酒駕被抓2019-04-01 00:03
無情火毀家 親人哭：他們正計畫春假上哪玩…2019-03-31 23:43
台中透天厝暗夜惡火 夫妻雙亡2019-03-31 23:38
影／高雄5歲女童眼翻白癱軟 警車超急送醫畫面曝光2019-03-31 23:25
板橋捷運工地整地開挖 再挖出約40公分生鏽未爆彈2019-03-31 19:36
影／藍寶堅尼與油罐車相撞成廢鐵 警疑車輛跨雙黃線惹禍2019-03-31 18:48
基隆港人車落海 駕駛疑不熟港區地形喪命2019-03-31 18:26
藍色保時捷行經北宜公路疑天雨路滑 撞上路邊花盆受損2019-03-31 18:12
熱門文章
趕不上高鐵要Uber司機賠錢 大學生挨批出面還原真相2019-04-01 10:30
北市頂尖明星高中 傳社團老師性侵男學生2019-04-01 12:03
12歲男童遭酒駕騎士撞飛昏迷 網友集氣盼醒來過兒童節2019-04-01 10:38
蔡英文曾讚「龜山奇蹟」 桃市前議員貪汙判20年2019-04-01 17:15
內湖托嬰中心疑傳虐嬰 男嬰嘴角流血失去心跳送醫2019-04-01 16:01
「爬山達人」李昭元人間蒸發1年 50萬元懸賞尋人終成空2019-04-01 16:59
最強預警！她一個神預測煞車救命 網友：我家的只有休眠模式2019-04-01 10:47
po文感謝「蔡總統的救命藥」 女網友被批宣傳2019-04-01 14:46
車距不足遭罰！民眾無言：我又沒有尺 怎知多遠2019-04-01 15:19
喜宴8人僅包1800菜一上就打包 他嘆：台灣這麼不景氣？2019-04-01 15:42
非24小時超商被盯上 竊賊凌晨硬搬提款機得手百萬元2019-04-01 10:15
疑玩火釀災3人逃出 苗栗市民宅2樓房間付之一炬2019-04-01 20:30
33歲媽寶哭「拔牙後血流不止」 牙助一聽真相秒崩潰2019-04-01 16:04
聯結車撞倒鶯歌平交道限高門架 台鐵雙向停駛搶修中2019-04-01 13:00
休旅車巷弄左轉 疑二度輾過婦人 命危急救中2019-04-01 13:12
等待主人的模範生獎狀！女童被肇逃車撞重傷昏迷中2019-04-01 19:43
刷存摺發現180萬進帳 全家狂歡後卻發現烏龍一場2019-04-01 20:09
殺人隱姓埋名21年 最後竟敗在2段式左轉2019-04-01 18:02
婦生第4胎偷給人 少年隊上門丈夫搞不清楚2019-03-31 21:33
凌空垂降闖新竹縣府小7 「蜘蛛人」偷走現金和保險櫃2019-04-01 09:40
蘆洲肇逃賓士懸掛2年前失竊牌 案情恐怕並不單純2019-04-01 11:50
北市托嬰中心男嬰嘴滲血猝死 警消初判趴睡窒息2019-04-01 17:56
胖男白嫖還乾洗 得逞後竟敢再上門消費2019-04-01 15:06
拆解報廢平台不慎漏油 海巡及時救援阻油汙入長濱港2019-04-01 16:54
明星高中社團師疑性侵學生 已離職2019-04-01 11:41
熱戀性愛照慘變勒索籌碼 前男友嗆公布討百萬被判刑2019-03-31 23:54
影／高雄5歲女童眼翻白癱軟 警車超急送醫畫面曝光2019-03-31 23:25
父沉溺聲色欠債差點害子坐牢 兒女聲請免養法院判准2019-04-01 08:26
女和2男上床再稱遭性侵 與母聯手索近2千萬敗訴2019-04-01 14:07
毒奶粉壓垮父親麵包店 青年背債十年清債獲准展笑顏2019-04-01 08:22
校長擁賓士車偷電 檢方依職權不起訴2019-04-01 12:16
那不是綠茶！她喝一口鹹味爆表 老公驚爆噁心真相2019-04-01 16:58
【即時短評】縣府內超商也被偷 是竊賊大膽還是門禁螺絲鬆2019-04-01 13:06
北市頂尖高中爆發老師性侵學生 轄區警方未接獲報案2019-04-01 13:07
屏東開到高雄睡路中央 酒店經紀毒蟲被警逮2019-04-01 10:58
影／台南廟會傳轎班衝突一人受傷 警：搶神轎太激烈2019-04-01 09:50
按摩女送客說「擱再來」 男客被控強制性交判無罪2019-04-01 13:51
頂尖高中狼師涉性侵未通報？檢警：校方疑違反法規2019-04-01 12:16
台北榮總火爐室驚傳火警 消防立即撲滅火勢不影響病房2019-04-01 20:25
影╱從天而降 「蜘蛛人」竊入新竹縣政府影像曝光2019-04-01 11:00
留言