台北榮總火爐室驚傳火警 消防立即撲滅火勢不影響病房

2019-04-01 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北榮民總醫院今晚7時55分驚傳火警，起火位置位在1樓的鍋爐室，裡頭不斷冒出煙霧，北市消防局獲報派出人車馳援，稍早火勢已撲滅，詳細起火原因交由火調科調查釐清。

北市消防獲報後，派出消防車16輛、救護車2輛、人員46名趕往現場，現場是9樓建築物，1樓鍋爐室不斷冒煙，消防人員立即在20點9分撲滅火勢，整起火警幸好不影響病房，詳細起火原因尚待調查。

榮總表示，動力大樓一樓氣體機房真空幫浦馬達疑似短路冒煙，全案無關病房，也無病患疏散，斷電後派員搶修。