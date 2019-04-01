扯！ 飛行傘竟落在蘇花公路上 車輛緊急避開

2019-04-01 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



今年2月初花蓮萬榮鄉發生一起飛行傘墜落意外，造成王姓教練身亡。沒想到今天在台九線約190公里處，有飛行傘從天而降，落在離原先降落地點30公尺外的馬路上，幸虧車輛不多，沒有釀成更大傷亡，但離譜行徑讓目睹民眾驚叫「唉呀！卡到燈了」，緊急迴避掉落飛行傘及民眾。

根據目擊者影片，看到天空中有黃色飛行傘降落，車上的小孩喊「好大，它要下來了」，飛行傘隨即碰到路燈，民眾說「怎麼卡住了」，發現飛行傘降落在馬路上，飛行傘掉在北上車道、玩家落在南下車道，拍攝影片者連說了好幾次「唉呀」、「那欸安呢」，很擔心有人受傷，看到人似乎沒事，趕緊閃避飛行傘玩家。

近年來，花蓮新城三棧地區有民間業者經營飛行傘，幾乎每天都有飛行傘從三棧山區飛越到太平洋降落。據了解，飛行傘降落地點在蘇花公路上，接近三棧橋，距離原本安全降落區約30公尺；玩家一降落後，立刻有其他人前去攙扶，似乎沒受傷。

花蓮縣府教育處體育保健科長白鴻儀表示，飛行傘屬運動產業，並非特許行業，目前還在輔導業者中，也沒有法源管理，因此飛行傘既沒合法也沒違法，可以說是「無法可管」。