泰山二貨車擦撞 2人卡變形車體與護欄樹木間

2019-04-01 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市泰山區大科路是銜接林口區的山區道路，今天下午2點半發生8.8噸貨車與3.5噸貨車擦撞車禍，大貨車失控衝向路邊水泥護欄，車頭不巧卡在城垛式護欄缺口與樹木之間，車上1男、1女被嚴重變形的車體夾住動彈不得。