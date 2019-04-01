車距不足遭罰！民眾無言：我又沒有尺！怎知多遠

2019-04-01 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投市隋姓民眾日前往遊玩返家後，上月底突然收到國道警察寄來交通違規罰單，被開罰3000元，原以為是超速被罰，結果違規事由竟是「未保持行車安全距離（時速107公里，應保持53.5公尺，實距不足）」，貼上臉書表達不滿時也表示政府「搶錢」也搶得太兇了！

監理單位指出，依據高速公路及快速公路交通管制規則規定，小型車應與前車保持安全距離的計算方式，係「速度除以2」；大型車則是「速度減20」，兩者都是以公尺為單位，依上述算法，受罰駕駛當時行車應保持的安全距離便是53.5公尺。

隋姓民眾當天駕車返回南投住家，行經苗栗路段車速為107公里，收到罰單後在個人臉書上說，「收到這張罰單！無言1:我又沒有尺！怎麼知道53.5公尺是多遠…無言2:如果左右有車插入我的車道！這樣也算違規嗎？無言3:通常南下車少！我都用定速開車！如果我訂速！前車突然慢下來！這樣我也算違規嗎？有高人指點嗎？」

不少友人留言說，「政府缺＄，缺很大。…有〞橋樑〞的地方，要抬頭～看，缺大了，只好乖乖的去繳摳摳，…國三南投段，一天到晚都有鴿子駐點…我也被追焦好幾張了呀！所以前車突然切入要急剎的意思…」