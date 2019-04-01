農業重劃區碰撞車禍 廂型車休旅車衝入稻田

2019-04-01 13:45 中央社 苗栗縣1日電



苗栗縣苑裡鎮農業重劃區，今天傳出廂型車與休旅車碰撞意外，駕駛分別遭受擦挫傷，但因衝撞力道過大，2部車輛都衝入稻田。警方呼籲農業重劃區內小心慢行。

警方指出，上午這起事故發生在苑裡鎮啟心一路與啟心八路交叉口，67歲呂姓男子駕駛廂型車，由西往東行駛，53歲張姓男子駕駛休旅車由東往西行駛，雙方在路口疑似未減速慢行，轉彎時發生碰撞，廂型車右前方凹陷，休旅車車頭幾乎全毀。

廂型車與休旅車因不堪猛烈撞擊，雙雙衝出路面，掉落到路旁水田中，所幸2名駕駛僅分別遭受輕傷，經送醫治療，無生命危險，至於詳細意外發生原因和肇事責任歸屬，仍需進一步釐清。

通霄警分局指出，苑裡農業重劃區從民國106年至108年3月底，至少發生369件車禍事故，其中4件造成死亡意外，較容易發生交通事故的時間，則是上下班以及入夜後，視線不佳時。

苗栗縣警察局交通隊副隊長潘春林指出，苑裡農業重劃區採棋盤式規劃，路口較多，且大多為無號誌路口，用路人未減速禮讓，造成當地為易肇事區域，但卻又未達裝設路口燈號的標準規定。

潘春林表示，十字路口設置紅綠燈號誌，每小時必須要有500輛以上車流量，或同一路口一年發生5次以上車禍事故，才可以依法申請裝設，因此，從去年開始，僅能在該地區設置減速標線與讓字、慢速等號誌，提醒用路人減速慢行。

警方指出，最重要的還是駕駛行車習慣的養成，切記經過路口必須「停、看、聽」、禮讓主線來車，才能避免車禍不斷發生。