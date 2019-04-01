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【即時短評】縣府內超商也被偷 是竊賊大膽還是門禁螺絲鬆

2019-04-01 13:06聯合報 記者張念慈╱即時報導

新竹縣政府傳出有竊賊從二樓「跳入」未加裝屋頂的府內一樓超商，竊走保險箱、收銀機及10餘萬元現金，之後大大方方離去，直至隔天超商上班才驚覺被闖入。這已不是縣府第一次遭闖入，與其說竊賊大膽，不如說是縣府門禁太鬆，才會如此好好偷。

新竹縣政府與其他縣市政府一樣，都有駐衛警24小時守護巡邏，假日時僅開放大門口作為唯一進出口，按理出入都逃不過駐衛警眼裡，尤其距離不到５０公尺外就是新竹縣警察局，為何會出現如此荒唐竊案？

新竹縣政府辦公大樓曾發生5間局處辦公室的辦公桌遭竊賊撬開，被偷走新台幣1萬3000元現金，後來查出是內賊利用其他辦公室員工下班後闖入，但竟能輕鬆連闖５間局處辦公室，顯見縣府自我安全意識不佳。

另一起案件，則為新竹縣政府社會處婦幼福利科辨公室玻璃，在假日時遭人用鐵條砸破，後來查獲是一名曾到社會處鬧事的男子所為，但男子可以帶著鐵條進入縣府，砸破玻璃後又無人聞問發現，保全系統完全失靈。

此次竊案，更是誇張。竊賊竟能在凌晨五點多，從二樓局處辦公室露天處，「跳入」一樓超商，之後竟能大大方方的把保險箱、收銀機帶走，整個過程卻都沒人發現，何至於此？

新竹縣政府的超商因為信任縣府有24小時警衛守護，所以未加裝保全系統，沒想到最安全的地方竟成了最危險之處，上次敲玻璃、這次偷超商，下次會不會有更重大案件發生？首長，民眾的安全誰來顧？縣府的門禁，該好好檢討了。

新竹縣政府有竊賊從二樓「跳入」未加裝屋頂的府內一樓超商行竊。圖為翻攝畫面
新竹縣政府有竊賊從二樓「跳入」未加裝屋頂的府內一樓超商行竊。圖為翻攝畫面
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新竹縣政府有竊賊從二樓「跳入」未加裝屋頂的府內一樓超商行竊。圖為翻攝畫面
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