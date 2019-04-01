偷完桃園再偷竹縣超商 1名竊嫌竹縣落網

2019-04-01 12:36 中央社 新竹縣1日電



桃園市新屋區與新竹縣政府內的連鎖超商，接連兩天遭人趁非營業時段闖入偷竊，新竹縣警方表示，已逮補其中一名歐姓犯嫌，起出贓款等相關證物，全案擴大偵辦中。

桃園市新屋區上月30日發生一起離奇的超商提款機竊案，經警方調查，超商是於閉店休息時遭犯嫌闖入，不但超商的落地玻璃遭破壞，更被以鐵鏈將超商內的提款機整台拖走。

桃園警方成立專案小組，並調閱附近監視器，發現竊嫌分別駕駛自小貨與自小客車2車逃逸；其中又有犯嫌於隔日再跑到新竹縣政府內的連鎖超商，同樣選在深夜至凌晨的未營業時段闖入竊走保險櫃與收銀台等財物。

新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所長陳昱叡受訪表示，昨天下午接獲通報，指新豐鄉新興路上疑似有男子要偷車，立刻派警力前往察看，但男子已逃逸，不久後在附近找到涉有重嫌的歐姓男子，將他逮補。

警方調查發現，歐男除了竊車，還涉嫌桃園市新屋區與新竹縣政府內的連鎖超商竊案，警方也在犯嫌偷來的作案車輛內起出贓款新台幣24餘萬元、犯案時衣物、拔釘器等證物。

此外，桃園市楊梅警分局目前也已依作案車輛鎖定鍾姓犯嫌，另也在疑似涉案的張姓犯嫌桃園新屋老家，發現遺留的提款機殘餘物、拖行提款機用的鐵鏈，鑑識小隊已採證送驗，全案擴大偵辦中。