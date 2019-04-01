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南三段鐵線斷崖墜谷 女登山客待援

2019-04-01 11:54中央社 花蓮縣1日電

一支登山隊伍昨天從花蓮縣出發準備攀登南三段山岳，今天行經鐵線斷崖時，其中一名女隊員不慎墜落山谷受傷，警消獲報後申請空勤直升機救援。

花蓮縣消防局表示，今天上午9時許接獲民眾報案稱，10人加上3人協作、共計13人組成的登山隊，從花蓮縣瑞穗林道出發，預計10天後從郡大下山，隊伍中一名來自苗栗縣頭份市的48歲謝姓女隊員不慎墜落山谷受傷。

謝姓女隊員目前意識清醒、頭部撕裂傷7、8公分左右，右臉腫起，右手手指挫傷、頭暈、腳部扭傷等情形，目前已被隊友拉至松林營地旁緩坡待救。

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