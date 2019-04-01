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影╱從天而降 「蜘蛛人」竊入新竹縣政府影像曝光

2019-04-01 11:00聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹縣府超商3月31日凌晨發生竊案、桃園市新屋區一家便利商店也在3月30日凌晨打烊後遭竊，警方發現這兩起竊案，都是歐姓男子、鍾姓男子和張姓男子等三人所為，警方表示，三嫌還涉及竹縣及桃園市多件電纜線及超商竊案，目前鍾、張兩人仍在逃，警方全力追緝中。

昨天下午新竹縣警方接獲報案，在新竹縣新興路南港輪胎行圍牆旁有不明男子帶頭套，正在竊取自小客車AYZ-8671號車，員警到場後當場逮捕歐男，並查獲歐男及共犯在縣府超商竊盜的車輛及贓款24餘萬、衣物、拔釘器等證物。

新竹縣警方調查發現，3嫌涉嫌於31日凌晨4、5點間侵入縣府內部，從縣府2樓的財政處，疑由1人像蜘蛛人一樣凌空垂降進入超商空間，由於頂部未加蓋，警方研判竊賊以吊掛方式搬運至2樓後再搬走，目前粗估損失至少14萬元現金，和1個小型保險櫃、跟1台收銀機。

警方調閱監視器，找到竊賊在府內活動的身影，隨後鎖定某失竊贓車，昨天下午已由新湖警分局攔截圍捕查獲竊嫌，昨天經夜間停止訊問，今天將進行偵訊釐清全案案發經過且持續追查共犯下落，訊後將依法加重竊盜等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

而桃園市新屋區一家便利商店因非24小時營業，鍾男和張男3月30日凌晨趁店家打烊，擊破強化玻璃侵入，把店裡放在離角落的提款機整台搬走。警方表示，已經鎖定涉案的鍾和張姓男子，並找到一部分提款機外殼碎片，正全面追緝兩人。

警方指出，新屋區中山東路這家便利商店營業時間為每天上午6點至晚上12點，研判歹徒30日凌晨約2點45分，先擊破靠近馬路的落地窗闖入將超商，使用破壞工具強行撬開提款機兩邊的框架，硬把機器拉出來還用鐵鍊纏著整台搬走，過程不到10分鐘。案發後，楊梅警分局立即成立專案小組調閱監視器，發現兩名竊嫌分別駕駛小貨車、轎車得手後逃逸。

員警勘查現場時，在附近草叢水溝發現提款機螢幕和部分零件、外殼，還有全新未拆封板手等工具。經專案小組鎖定、比對轎車查出鍾姓男子涉嫌為共犯，另外從車輛逃逸路線，查出張姓男子涉案，並在新屋老家查獲提款機殘餘物、鐵鍊，楊梅警分局偵查隊鑑識小隊已採證送驗。

新竹縣警方昨天在輪胎行旁圍牆逮捕偷竊縣府超商的歐嫌，當時他正在竊取自小客車AYZ...
新竹縣警方昨天在輪胎行旁圍牆逮捕偷竊縣府超商的歐嫌，當時他正在竊取自小客車AYZ-8671號車。圖／新湖分局提供
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