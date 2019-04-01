影／八旬老兵獨居深夜猛喘大氣 好鄰居緊張通報警消到場

2019-04-01 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局合作所上月29日晚間接獲通報，有名獨居老人需要協助，員警隨即趕往查看，經瞭解，獨居的程姓老榮民，已高齡86歲，早年隨政府來台，在台並無其他親屬，因其身體狀況不佳，退輔會人員定期會至其住所訪視關心，不過當天因人員查訪多次敲門，並無人回應，撥打電話亦未接聽，讓人擔心恐發生意外，所以報警，幸好程應門時，只是臉色蒼白，經警方勸說下，同意就醫。

台中市第三警分局合作派出所巡佐姚智中、林剛平上月29日晚間6時許前往協助程姓榮民（86歲），警方詢問鄰居，因28日晚間聽到樓梯間傳來很大的喘氣聲，開門查看後，見到程氣喘吁吁地坐在牆邊，經詢問才知程已經1日未進食，因該棟大樓為舊式公寓，且無裝設電梯，程住家在5樓，上下樓需花費許多力氣，鄰居會主動幫忙程購買餐食，但直至當天傍晚都還未見到程出門，十分緊張。