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影／八旬老兵獨居深夜猛喘大氣 好鄰居緊張通報警消到場

2019-04-01 10:15聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市第三警分局合作所上月29日晚間接獲通報，有名獨居老人需要協助，員警隨即趕往查看，經瞭解，獨居的程姓老榮民，已高齡86歲，早年隨政府來台，在台並無其他親屬，因其身體狀況不佳，退輔會人員定期會至其住所訪視關心，不過當天因人員查訪多次敲門，並無人回應，撥打電話亦未接聽，讓人擔心恐發生意外，所以報警，幸好程應門時，只是臉色蒼白，經警方勸說下，同意就醫。

台中市第三警分局合作派出所巡佐姚智中、林剛平上月29日晚間6時許前往協助程姓榮民（86歲），警方詢問鄰居，因28日晚間聽到樓梯間傳來很大的喘氣聲，開門查看後，見到程氣喘吁吁地坐在牆邊，經詢問才知程已經1日未進食，因該棟大樓為舊式公寓，且無裝設電梯，程住家在5樓，上下樓需花費許多力氣，鄰居會主動幫忙程購買餐食，但直至當天傍晚都還未見到程出門，十分緊張。

警方得知後，會同里長請來鎖匠協助開門，因門鎖老舊，無法順利開鎖，警方只好通報消防隊前來破門，但突然門內傳來「砰砰砰」的聲響，研判程仍在屋內無恙，因此引導程開啟門鎖，所幸開門後眾人看到程無明顯外傷，不過面色蒼白、身體虛弱，最後程在眾人勸說下，同意由救護車送到醫院治療。

台中市第三警分局合作所上月29日晚間協助程姓榮民就醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市第三警分局合作所上月29日晚間協助程姓榮民就醫。記者陳宏睿／翻攝
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台中市第三警分局合作所上月29日晚間協助程姓榮民就醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市第三警分局合作所上月29日晚間協助程姓榮民就醫。記者陳宏睿／翻攝
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獨居老人榮民台中市
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