非24小時超商被盯上 竊賊凌晨硬搬提款機得手百萬元

2019-04-01 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



便利商店改為非24小時營業，落地窗從外可以看見裡面所有布置擺設。記者鄭國樑／翻攝 分享 facebook 桃園市新屋區一家便利商店因為凌晨客人少，改為非24小時營業，不料店裡提款機被歹徒鎖定，兩名男子3月30日凌晨趁店家打烊，擊破強化玻璃侵入，把店裡放在離角落的提款機整台搬走。警方今天表示，已經鎖定涉案的鍾和張姓男子，並找到一部分提款機外殼碎片，正全面追緝兩人。

1台提款機可以放上百萬元服務客戶，警方說被偷的提款機有沒有百萬元，還要再和銀行、便利商店確認。國內連鎖便利商店因受景氣和營運成本考量影響，非24小時營業的便利商店增加，沒想到打烊後透明的落地窗從外面一覽無遺，成為歹徒覬覦的目標。

警方指出，新屋區中山東路這家便利商店至少半年前就改為非24小時營業，開店時間為每天上午6點至晚上12點，研判歹徒30日凌晨約2點45分，先擊破靠近馬路的落地窗闖入將超商，使用破壞工具強行撬開提款機兩邊的框架，硬把機器拉出來還用鐵鍊纏著整台搬走，過程不到10分鐘。

案發後，楊梅警分局立即成立專案小組調閱監視器，發現兩名竊嫌分別駕駛小貨車、轎車得手後逃逸。員警勘查現場時，在附近草叢水溝發現提款機螢幕和部分零件、外殼，還有全新未拆封板手等工具。