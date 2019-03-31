買中古車無法過戶 男子恐嚇揚言剁雙手與生殖器塞嘴

2019-03-31 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



呂姓男子2年前購買一輛BMW中古車，卻無法過戶，在臉書社團大罵林姓業務員，業務員林男認為呂男言論已構成毀損他的社會評價，同時令他感到恐懼害怕而控告對方恐嚇罪，並附帶民事求償30萬元，要求登報道歉。新竹地院民庭法官認為，呂男在FB發表公開言論，確實令人不堪、屈辱感受，貶低人格尊嚴，已損及林男的人格評價，審酌雙方社經地位及收入，判呂男應賠3萬元，免登報道歉。

呂男2017年3月間花120萬向1家二手中商買了1台BMW，因無法過戶，導致發生買賣糾紛，呂在FB及爆料公社大罵車商業務員「BMW訂金你是一定要還我辣！！還多包1個紅包公開跟我道歉！以前有一個偷我媽LV皮夾。我說要把他10隻手指剁下來丟到馬桶沖掉，他隔天包1個6萬6的紅包給我，全新竹都知道……給我捕到你就拿藍波刀把你ＸＸ割下來。塞到你嘴巴裡」、「台北中和垃圾二手車行！店長林XX莊孝維就對了！」。

呂男向民事法官表示，他付3萬訂金給車商買車，但對方卻無法過戶，要求買其他車，他不願意，要求退訂3萬元，讓他台北、新竹2地跑，對方都避不見面，還說不能退訂，只能買其他車，才覺得被騙在FB罵他，只是想要回訂金而已，要求駁回請求。

民庭法官認為，呂男在網路上發表公開言論，依社會通念是足以使人心生畏怖，確實有令人不堪、屈辱感受，及貶低人格尊嚴，已損及林男社會上人格評價，認為林男主張有理；但審酌雙方社經地位及收入，判呂男應賠3萬元，免登報道歉。