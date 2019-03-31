基隆港人車落海 駕駛疑不熟港區地形喪命

2019-03-31 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆港東11號碼頭，今日下午2時20分，有一艘貨輪泊靠，繫纜隊崔姓司機一時不慎，連人帶車跌進海裡。民眾目擊嚇得報案，基隆港消防隊及基隆市消防局立刻派人車前往救援，經一個多小時搶救，把落海的司機救起，但司機已無生命徵象，送醫急救仍宣告不治。