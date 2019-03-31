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基隆港人車落海 駕駛疑不熟港區地形喪命

2019-03-31 18:26聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆港東11號碼頭，今日下午2時20分，有一艘貨輪泊靠，繫纜隊崔姓司機一時不慎，連人帶車跌進海裡。民眾目擊嚇得報案，基隆港消防隊及基隆市消防局立刻派人車前往救援，經一個多小時搶救，把落海的司機救起，但司機已無生命徵象，送醫急救仍宣告不治。

警消表示，今下午2時20分許接獲報案，基隆港東11號碼頭有艘貨輪泊靠，63歲崔姓司機駕駛作業車輛，正準備繫纜繩時，一時不慎連人帶車掉落港裡，該繫纜隊公司去年底得標港區繫纜業務，警方推測崔姓司機因不熟港區地形，才會落海。

基隆港下午傳出人車落海意外，司機喪命。記者吳淑君／翻攝
基隆港下午傳出人車落海意外，司機喪命。記者吳淑君／翻攝
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基隆港下午傳出人車落海意外，司機喪命。記者吳淑君／翻攝
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基隆港碼頭

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