菲律賓女看護家中猝死 雇主說她感冒有吃藥

2019-03-31 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市有1名菲律賓籍50歲女看護近日感冒服藥，今天清晨卻在雇主位於八里區中山路3段家中被發現倒臥地板，消防隊員趕抵時已無呼吸心跳且身體僵硬，救護車送至林口長庚醫院急救仍宣告不治，詳細死因由警方調查中。

警方指出，79歲楊姓雇主說他今天清晨7時10分起床，便看見女看護倒臥在房間地板上，呼吸急促且臉色發白，連忙向119報案。楊姓老翁說這名看護到家裡工作大約2年，平日都很正常，近日感冒身體不適但有吃藥。

員警勘驗現場，並無打鬥痕跡，醫院檢查死者亦無外傷，必須進一步檢查她所服用的藥物，調查釐清死因。