忘記女兒名字卻記得米糕店名 暖警助八旬阿嬤返家

2019-03-31 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局警員28日晚間6時許值勤，在台中車站附近發現梁姓老嬤站在路口30多分鐘，警員前往關心，發現阿嬤是獨自由嘉義搭車北上台中，原預計到達後，再聯繫家人到火車站接送，但忘記攜帶家人聯繫卡，警員詢問，老嬤連自己女兒名字都記不得，知道女兒在米糕店工作，只記得知名米糕店名，警員得知後，到轄區附近米糕店查訪，順利聯繫到家人將老婦人帶回。

台中市第三警分局立德派出所警員林典佑28日晚間6時許，在台中火車站復興路段擔服交通整理勤務時，發現梁姓老嬤（80歲）站在路旁近30分鐘，林上前關心，梁婦才說其與女兒約在台中火車站，等了許久卻沒等不到女兒，因老婦人沒有手機，也不知道女兒姓名、地址、電話，唯一的線索是女兒在知名米糕店工作，但不知是那家分店。

警員林典佑立即請線上巡邏警網巡佐陳俊清、警員何誠晉至轄區附近之米糕店詢問，即便非營業時間大門深鎖也不放棄希望，撥打幾次店內電話後，終於順利連絡上老婦家人，由女兒到派出所將老婦接回。