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台中清水火警2死3傷 姊嘆：弟這麼壯怎就走了

2019-03-31 10:00聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市清水區今天凌晨發生民宅火警，42歲夫妻急救不治，3名子女在加護病房救治。記...
台中市清水區今天凌晨發生民宅火警，42歲夫妻急救不治，3名子女在加護病房救治。記者游振昇／翻攝
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台中市清水區今天凌晨發生民宅火警，42歲夫妻急救不治，3名讀高中子女都因吸入大量濃煙，插管送加護病房觀察。

韋姓男主人的姊姊在醫院急診室說，她家有4兄妹，弟弟排行老三，是唯一的男生，平日在宇隆科技擔任品管人員，弟妹在友達擔任技術員，夫妻倆平日感情甚篤，親戚間也經常結伴外出旅遊，最近還在計畫要去那裡玩，怎奈計畫趕不上變化。

她掉下淚感嘆弟弟曾是憲兵班長，身體很壯，怎麼一場火就把他帶走了？

她說，弟弟的3個子女，目前老二女生情況不樂觀，她還患有紅斑姓狼瘡，真怕她會挺不住。

3個小孩目前分別就讀的清水高中一至三年級，學校上午第一時間有學務主任吳世峰、主任教官和三年級、二年級的小孩導師趕到急診室關心。他們說，韋家家庭狀況很正常，老大還是班長，沒想到會有此意外。

中國醫藥大學附設醫院人員指出，3名讀高中子女分別18、17（女）、16歲，都為嗆傷，老大亦較為清醒，但3人都還待觀察。

台中市消防局今天凌晨2點多獲報，清水區五權路一棟4層樓透天民宅火警，報案的鄰居說，聞到煙味驚醒，外出查看，發現被害人家1樓火警。

大批消防人車到場搶救，最後在3樓發現韋姓夫妻和3名子女，送醫急救。

台中市清水區今天凌晨發生民宅火警，42歲夫妻急救不治，3名子女在加護病房救治。記...
台中市清水區今天凌晨發生民宅火警，42歲夫妻急救不治，3名子女在加護病房救治。記者游振昇／攝影
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