台中民宅二死三傷火警 三子女插管送加護病房

2019-03-31 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市清水區民宅今天凌晨火警，夫妻死亡，3名小孩急救。記者游振昇／翻攝 分享 facebook 台中市清水區今天凌晨發生民宅火警，42歲夫妻急救不治，3名讀高中子女都因吸入大量濃煙，插管送加護病房觀察。

中國醫藥大學附設醫院人員指出，3名讀高中子女分別18、17（女）、16歲，都沒有燒燙傷，老大亦較為清醒，但3人都還待觀察。

台中市消防局今天凌晨2點多獲報，清水區五權路一棟4層樓透天民宅火警，報案的鄰居說，聞到煙味驚醒，外出查看，發現被害人家1樓火警。

大批消防人車到場搶救，最後在3樓發現韋姓夫妻和3名子女，送醫急救。