影／台中2死3傷火警 家人居民哭喊怎會這樣

2019-03-31 07:20 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市清水區今天凌晨發生火警，一對夫妻死亡，3名小孩重傷 ，親友和附近鄰居在現場哭喊「怎麼會這樣？」

台中市消防局火災調查人員已到達現場，進入火場採證，初步發現一樓客廳幾乎全部燒毀，一樓的倉庫也嚴重燒毀 ，包括堆放的雜物和棉被 。