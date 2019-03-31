等不及到醫院 孕婦救護車上產女

2019-03-31 01:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹報導



新竹一名孕婦昨天凌晨羊水破裂，救護車送醫途中孕婦突劇烈疼痛，車上年輕的救護人員判斷孕婦是急產，立即為她接生；孕婦不到兩分鐘便順利產下一名女嬰，母女均安。

新竹縣竹東鎮一名孕婦在救護車送醫途中突感劇烈疼痛，救護人員充當產婆為其接生，順利產下一女嬰。 圖／新竹縣消防局提供 分享 facebook

新竹縣消防局表示，竹東鎮卅四歲陳姓孕婦懷第二胎邁入卅四周，預產期原是五月六日，昨凌晨在家上廁所發現羊水破裂，緊急撥打一一九求救，救護員將產婦引導上擔架床送醫。

孕婦在送醫途中表示腹部疼痛、有便意，消防員低頭查看，發現新生兒的頭已露出，隨即拿出無菌產包，引導產婦分娩。由於母親不是第一次生產，女嬰不到兩分鐘就順利出生。

救護人員檢查嬰兒生命徵象及是否臍帶繞頸，用臍帶夾夾住臍帶兩端，再用治療巾為嬰兒擦拭，用保溫鋁箔包覆嬰兒保暖，並以吸痰球將嬰兒口、鼻黏液吸出，暢通呼吸道，隨後將母女兩人送達新竹馬偕醫院，圓滿達成急產救護任務。

負責接生的二重消防分隊隊員莊魏豪工作才一年，第一次在救護車上接生，他表示，一開始有些緊張，不斷回想訓練時的每個動作。役男劉人豪則說，幸虧平時訓練與學長培養默契與技術，才能在危急時刻順利協助接生，看到寶寶被抱出來的那一刻，心中充滿感動。

消防局呼籲，即將臨盆的孕婦應隨時注意自身安全及生產跡象，如有陣痛不適可通知消防局救護人車前往協助，確保順利生產。如遇急產且已產出，建議採取先找乾淨的布將新生兒擦乾，並以毛巾或毛毯包覆保暖；臍帶不可自行剪斷，避免感染。由於院外產出有感染風險，一般婦產科診所無法處理，建議民眾應盡速前往有產科急診醫院。