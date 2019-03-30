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員林市鬧區連傳槍響 馮男涉開贓車逃竄10多分鐘被捕

2019-03-30 21:47聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣員林市南昌東路與光明街口的鬧區，今天下午驚聞槍響，馮姓男子駕駛涉嫌駕駛贓車併排停車， 警員劉俊毅騎機車巡邏經過，上前盤查時，馮男拒絕出示身分資料，立刻開車衝撞劉俊毅想離開；劉俊毅一路鳴笛緊追到，遇到紅燈時喝令馮男停車，他再度拒絕，劉員拔槍朝左前輪連開2槍，馮男仍加速逃離，趕來支援員警加入圍捕，追了約1公里終於逮捕馮男。

這場追逐戰在市區上演，引起市民議論。劉俊毅落實巡邏勤務，線上建功，員林警察分局長許平海代表分局長張益禎頒發獎金，勉勵劉俊毅。

員林派出所所長蔡文淦說，劉俊毅今年23歲，警專35期畢業，去年10月才分發到員林所服務；劉俊毅從警才5個多月，平日表現積極認真、勇於任事，這次獨自執行巡邏勤務，遇可疑失竊車輛拒絕盤查能果敢拔槍，值得稱許。副

家住彰化縣大村鄉的26歲馮男辯稱，車子是他買的權利車，不知有失竊紀錄。警方詢問他既然是自己買的權利車，為何拒絕受檢，還四處逃竄？馮男低頭不語。馮男拒絕夜間詢問，員林警方將他暫時留置，明天上午再詢問。警方說，馮男涉及竊盗和妨害公務罪嫌，另會追查這輛贓車是否涉及其他刑案。

警方說，今天下午4時10分，劉俊毅騎機車巡邏，路過員林市靠近南昌路口的中正路270號附近，看到前方有1輛白色自用小客車併排停車，透過M-police警用行動整合查詢系統查詢，發現是通報失竊的車牌，立前上前要攔查；但坐在駕駛座的馮男立刻往南開走。

劉俊毅一路尾隨，經過惠來街，跟到南昌東路與光明街口遇到紅燈，劉俊毅認為機不可失，加速上前攔下，馮男竟衝撞想逃離，劉俊毅當機立斷，拔槍朝左前輪連開2槍都中；馮男仍拒絕停車受檢，加速逃離。

劉俊毅一邊呼叫支援，一邊緊追。支援的4組警力加入圍捕，馮男又從中山路左轉進入民生路，再往前開到新義街160附近才被圍住，逃了10多分鐘後乖乖下車被捕。

員林警察分局副分局長許平海（左2）分發立即破案獎金，鼓勵員林派出所警員劉俊毅（中...
員林警察分局副分局長許平海（左2）分發立即破案獎金，鼓勵員林派出所警員劉俊毅（中），右一是所長蔡文淦。 圖／員林警方提供
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