頭過身不一定過！耕耘機迴旋犁暗藏危機

2019-03-30 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣余姓老翁昨晚駕駛補習班廂型車送學生返家，行經朴子市應菜埔產業道路，廂型車左側直接衝撞對向的耕耘機外掛突出的迴旋犁，廂型車頭全毀，余姓老翁受困變形車體，救出送醫宣告不治、今天相驗，車上另3名學童今天1出院、1住院、1手術中，救援人員研判駕駛誤認「頭過身就過」，撞到耕耘機後側突出迴旋犁，檢警持續釐清事故原因。

嘉義縣農業處長許彰敏表示，農業機具禁止行駛一般道路，會持續向農民宣導，機具外側應加裝警示燈；嘉義縣農業機械耕作服務協會理事長葉漢衝也說，耕耘機夜晚行駛產業道路，外掛機具應提高辨識度，將立即連絡農機會員，並在四月召開的全國大會中提出，請會員安裝警示燈。

警方指出，該輛廂型車是朴子某補習班接送學生交通車，70歲余姓老翁駕駛，車內有3名學生，司機走朴子市應菜埔污水處理場旁產業道路，對向李姓老農駕駛耕耘機剛好行經該處，後迴旋犁外側約突出車體50公分，被廂型車直接撞上，二駕駛酒測值都零。