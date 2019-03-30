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馬英九爆料：救國團讓我大四交到第一個女朋友

頭過身不一定過！耕耘機迴旋犁暗藏危機

2019-03-30 21:05聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣余姓老翁昨晚駕駛補習班廂型車送學生返家，行經朴子市應菜埔產業道路，廂型車左側直接衝撞對向的耕耘機外掛突出的迴旋犁，廂型車頭全毀，余姓老翁受困變形車體，救出送醫宣告不治、今天相驗，車上另3名學童今天1出院、1住院、1手術中，救援人員研判駕駛誤認「頭過身就過」，撞到耕耘機後側突出迴旋犁，檢警持續釐清事故原因。

嘉義縣農業處長許彰敏表示，農業機具禁止行駛一般道路，會持續向農民宣導，機具外側應加裝警示燈；嘉義縣農業機械耕作服務協會理事長葉漢衝也說，耕耘機夜晚行駛產業道路，外掛機具應提高辨識度，將立即連絡農機會員，並在四月召開的全國大會中提出，請會員安裝警示燈。

警方指出，該輛廂型車是朴子某補習班接送學生交通車，70歲余姓老翁駕駛，車內有3名學生，司機走朴子市應菜埔污水處理場旁產業道路，對向李姓老農駕駛耕耘機剛好行經該處，後迴旋犁外側約突出車體50公分，被廂型車直接撞上，二駕駛酒測值都零。

參與救援警消表示，廂型車體駕駛座嚴重變形、老翁受困車內已無生命跡象，身體腹部、手腳都被擠壓嚴重受創，消防員經1個多小時破壞車體，才將人救出送醫，車速表就停在時速40多公里處，研判當時廂型車速不快，駕駛也看見前方耕耘機，但沒注意到耕耘機外掛突出迴旋犁，才會直接撞上。

廂型車體駕駛座直接衝撞耕耘機迴旋犁，已嚴重變形。記者卜敏正／翻攝
廂型車體駕駛座直接衝撞耕耘機迴旋犁，已嚴重變形。記者卜敏正／翻攝
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耕耘機後側突出迴旋犁，缺少警示燈，若行經視線不明產業道路，很可能被撞上引發事故。...
耕耘機後側突出迴旋犁，缺少警示燈，若行經視線不明產業道路，很可能被撞上引發事故。記者卜敏正／攝影
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廂型車體駕駛座直接衝撞耕耘機迴旋犁，已嚴重變形。記者卜敏正／攝影
廂型車體駕駛座直接衝撞耕耘機迴旋犁，已嚴重變形。記者卜敏正／攝影
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耕耘機後側突出迴旋犁，缺少警示燈，若行經視線不明產業道路，很可能被撞上引發事故。...
耕耘機後側突出迴旋犁，缺少警示燈，若行經視線不明產業道路，很可能被撞上引發事故。記者卜敏正／攝影
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