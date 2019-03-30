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玩命關頭 警街頭搏命追逐5分鐘逮偷車賊

2019-03-30 16:15聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「玩命關頭」電影在台南街頭開拍？台南市警6分局昨天獲報，停在修車廠店門口的轎車遭竊，警方在大同、國民路口發現黃姓男子涉嫌駕駛贓車停等紅燈上前圍捕，黃反而加速逃逸，雙方在街頭展開5分鐘搏命追逐，直至仁德交流道附近加油站，黃撞車後棄車逃逸，仍被鍥而不捨員警逮獲，現場並查獲安非他命2包。

警方調查，34歲黃以幫廚為業，有毒品竊盜等前科，他發現持機車鑰匙可以開啟March車款的轎車，萌生歹念，先在高雄茄萣區涉嫌偷了1輛紅色 March代步；後來發現該車有些故障，就棄置在永成路上，又在永成路涉偷取另1輛白色March，連續偷了2輛轎車。

「停車！」黃偷了車代步，自以為神不知鬼不覺，在大同、國民路口時，被警員李彥德騎警用機車協尋時發現， 立即通知巡邏警力到場支援圍捕。黃見狀非但置之不理，反而一路加足油門逆向行駛逃逸，警車鳴警笛示警，警車及警用機車在街頭展開追逐。

雙方一路從南區大同與國民路口經大同路，左轉東區生產路、右轉崇善路，直行仁德區民安、文華路、中山路，直至黃車在加油站撞上正在加油的遊覽車後，下車逃逸，全長6公里、5分鐘的街頭搏命追逐，令人捏一把冷汗。巡佐施明昌、警員陳登志跳下車來，提氣以跑百米速度猛追，終在加油站內將黃壓制逮捕。

在南區永成路上開修車廠的涂姓老板說，昨天凌晨1時下班前，將客人保養維修的轎車停在店門口，未料，中午準備開門營業時，轎車竟不翼而飛；他正苦惱不知該如何對客人交代，警方近2小時就把轎車找了回來。最後警方依竊盜、毒品罪嫌，將黃移送法辦。

黃姓男子涉嫌連偷2輛轎車代步，經警方在街頭搏命追緝5分鐘，在仁德一加油站撞車。記...
黃姓男子涉嫌連偷2輛轎車代步，經警方在街頭搏命追緝5分鐘，在仁德一加油站撞車。記者邵心杰／翻攝
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黃姓男子撞車後棄車逃逸，仍被員警以跑百米速度猛追，在加油站內將他壓制逮捕。記者邵...
黃姓男子撞車後棄車逃逸，仍被員警以跑百米速度猛追，在加油站內將他壓制逮捕。記者邵心杰／翻攝
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加油站毒品竊盜

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